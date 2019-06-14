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ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

DÜNYA HABERLERİ  | 14.06.2019 10:22 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "(ABD'nin olası yaptırımları) ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var" dedi.

ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "(ABD'nin olası yaptırımları) ABD bize yönelik olumsuz adımlar atarsa bizimde atacağımız (karşı) adımlar var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlu ABD yaptırım

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