ABD'ye çok sert yanıt: Bizim de atacağımız adımlar var

D\u0131\u015fi\u015fleri Bakan\u0131 \u00c7avu\u015fo\u011flu "(ABD'nin olas\u0131 yapt\u0131r\u0131mlar\u0131) ABD bize y\u00f6nelik olumsuz ad\u0131mlar atarsa bizimde ataca\u011f\u0131m\u0131z (kar\u015f\u0131) ad\u0131mlar var" dedi.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR!PARTNERB\u00f6ylesi daha \u00f6nce g\u00f6r\u00fclmemi\u015fti! V\u00fccut pozitifli\u011fini art\u0131rmak i\u00e7in...\u0130\u015fte Uber'in u\u00e7an taksisiSadece camiler de\u011fil M\u00fcsl\u00fcman mezarl\u0131klar\u0131n\u0131 da y\u0131k\u0131yorlar!
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