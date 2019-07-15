ABD'ye Meksika sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talep edemeyecek

ABD'ye Meksika sınırından giren göçmenler sığınma hakkı talebinde bulunamayacak.

ABD, Meksika sınırından ülkeye giren göçmenlere yönelik yeni bir düzenleme yaptı.

YARIN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

ABD Adalet Bakanlığı ile İç Güvenlik Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlenmesine göre, Orta Amerika ülkelerinden ya da üçüncü bir ülkeden gelen göçmenler, ülkeye Meksika üzerinden giriş yapmaları halinde ABD'den sığınma talep etme hakkını kaybedecek.

Çocuklar için de geçerli olacak düzenleme yarın yürürlüğe girecek.

(AA)

