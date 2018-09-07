ABD'ye resti çekti! 'Korkmuyoruz'

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen, 'Ticaret Savaşları: Söz Çin Tarafında' isimli toplantıda konuşan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos Vekili Ni Xiaojing, ABD'nin yalnız kendileriyle değil tüm dünyayla ticaret savaşına girdiğine dikkat çekti. Çin'in savaş istemediğini söyleyen Xiaojing, "Ticaret savaşlarını biz başlatmadık ancak ABD'den korkmuyoruz. ABD'ye karşılık veriyoruz. Ticaret savaşlarının kazananı yoktur. Hatta başka ülkeler de bundan zarar görebilir. Çin savaş istemiyor. ABD'nin yaptığı Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) kurallarına aykırı. Bir savaşta, 'neden' olması gerekir. Ama biz neden göremiyoruz. Ama karşı önlemimizi de aldık. Aldığımız önlemlerle ABD'ye karşılık veriyoruz. Biz istişare ve diyalog yoluna girilmesini bekliyoruz" dedi. Başkonsolos Vekili Xiaojing, Çin'in, 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olduğunu belirterek, "Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun hareket ediyoruz. 1978 sonrasında Çin'in yürüttüğü ekonomik reform sayesinde ekonomi yıllık yüzde 9.5 büyüdü. 700 milyon insanı fakirlikten kurtardık. Çin 2017'de ihracatta birinci olurken, ithalatta ikinci konumda. 120 ülkenin en büyük ekonomisine sahibiz" dedi.

ÇİN ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILDA 10 TRİLYON DOLAR İTHALAT YAPACAK Kasımda Shangay'da ithalat fuarı olacağını söyleyen Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolos Vekili Xiaojing, "Karşılıklı kazanmak istiyoruz. Bu fuara sizlerin de katılmasını istiyoruz. 2017 yılında Türkiye Çin'e 3.8 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye'nin Çin'e ihracatında yüzde 36 artış oldu. Çin'in Türkiye'ye ihracatı ise yüzde 9'luk artışla 18.1 milyar dolar oldu. Türkiye'nin ihracatı daha fazla artıyor. Uzun vadede dış ticaret açığını azaltabilirsiniz. Seneye Türkiye'deki fuarlara Çinli firmaların katılması için çalışmalar yapıyoruz" dedi. Xiaojing, Türk firmalarına e-ticaret alanında iş birliği yapmalarını tavsiyede bulunarak konuşmasını şöyle tamamladı: "Çin'de e-ticarette 500 milyon insan alışveriş yapıyor. 1.2 trilyon dolar işlem hacmimiz var. E-ticaret alanında iş birliği yapabiliriz. Çin'e mal sattığınızda uzun vadeli iş birliği kurmalısınız. Maden, kuru incir, bal, zeytinyağı, kiraz, kuru meyve gibi ürünler potansiyele sahip ürünler. Çin dünyadaki tüketimin yüzde 25'ini yapıyor. Çin reform yapmaya gelişmeye açık bir ülke. Ekonomik savaşlardan dolayı küresel zorluklar yaşanacak. ABD-Çin arasında 560 milyar dolar ticaret hacmi var. 280 milyar dolar ABD açık veriyor fakat ABD şirketleri Çin'de yılda 400 milyar dolar kazanıyor. Çinli öğrenci ve turistlerin ABD'ye yıllık bıraktıkları 51 milyar dolar bu hesaba dahil değil. Önümüzdeki 5 yılda 10 trilyon dolar ithalat yapağız. Biz dünyaya sadece ihracat yapmıyoruz. Ayrıca ciddi şekilde dünyadan mal alıyoruz."