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'ABD, Yemen'de savaşan Suudi uçaklarına yakıt vermeyecek'

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2018 04:17 | Son Güncelleme

Yemen'de devam eden savaşa katılan Suudi Arabistan savaş uçaklarının bazılarının yakıtlarını karşılayan ABD'nin bu süreci sona erdirmeyi planladığı iddia edildi. Öte yandan Norveç de Suudi Arabistan'a silah ve askeri malzeme ihracatını durdurdu.

'ABD, Yemen'de savaşan Suudi uçaklarına yakıt vermeyecek'

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Yemen'deki savaşa katılan Suudi Arabistan savaş uçaklarının bazılarının yakıtlarını karşılamayı durdurmayı planladığı ileri sürüldü.

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkililere dayandırılan haberlerde, Pentagon'da son karar alma sürecinin devam ettiği belirtildi.

Son kararın ne zaman alınacağı ve Kongrenin ne zaman bilgilendirileceğinin henüz belli olmadığı aktarılan haberlerde, ABD'nin Suudi Arabistan'a yönelik diğer askeri yardımlarının ise süreceği kaydedildi.

"ABD, YEMEN KONUSUNDA MEŞRUİYET ARIYOR"

Haberlerde, Yemen'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırılarına karşı uzun süredir ABD'nin kayıtsız kaldığı, bu son kararın kamuoyunda nasıl bir tepkiyle karşılanacağının ise belirsiz olduğu ifade edildi.

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından eleştiri oklarını toplayan ABD'nin Yemen konusunda meşruiyet arayışında olduğu ve bu adımla "Suudi Arabistan'ın saldırılarına karşı Yemen'de tedbir aldığını söyleme" imkanı bulacağı da öne sürüldü.

Yemen'in bombalanmasına katılan Suudi savaş uçaklarının yaklaşık 5'te 4'ünün yakıtlarının Riyad tarafından, sadece kalan kısımın ABD desteğiyle sağlandığı bilgisi verildi.

NORVEÇ, SUUDİ ARABİSTAN'A SİLAH SATIŞINI DURDURDU

Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide, ülkesinin devlet televizyonu NRK'ye açıklamalarda bulundu. AA'nın haberine göre; Suudi Arabistan hakkındaki son gelişmelere dikkati çeken Soreide, " Yemen'deki savaşın geldiği son durumu da göz önüne alarak, Suudi Arabistan'a bütün savunma sanayi ile ilgili silah ve mühimmat ihracatı için yeni lisans vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Norveç'in Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurmasının Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgisinin olup olmadığının sorulması üzerine Soreide, bu konuda yorum yapmaktan kaçındı.

Almanya geçen ay, Kaşıkçı cinayetinin sonucu ortaya çıkıncaya kadar Suudi Arabistan'a tüm askeri ihracatı durdurduğunu açıklamıştı.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven ise bir süre önce yaptığı açıklamada, Kaşıkçı olayına rağmen Suudi Arabistan'a silah satışını durdurmayacaklarını ifade etmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.

(AA)

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