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ABD Yemen meclisini kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 00:05 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus: - "ABD, 2014'ten bu yana ilk kez toplandıkları için Yemenli milletvekillerini tebrik eder" - "Bu, meşru hükümet kurumlarını tekrar açmak, Ulusal Diyalog Konferansı'nın çıktılarını uygulama konusunda ilerleme kaydetmek ve Körfez İşbirliği Konseyinin öngördüğü barışçıl geçiş sürecini tamamlamak için önemli bir adımdır"

WASHINGTON (AA) - ABD, 2014'ten bu yana kapalı olan Yemen meclisinin tekrar toplanması dolayısıyla Yemenli parlamenterleri tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, 2014'ten bu yana ilk kez toplandıkları için Yemenli milletvekillerini tebrik eder. Bu, meşru hükümet kurumlarını tekrar açmak, Ulusal Diyalog Konferansı'nın çıktılarını uygulama konusunda ilerleme kaydetmek ve Körfez İşbirliği Konseyinin öngördüğü barışçıl geçiş sürecini tamamlamak için önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Tekrar toplanan Yemen meclisinin ülkedeki siyasi ve ulusal uzlaşmayı ilerletmede önemli rol oynayacağına dikkati çeken Ortagus, meclisin açılmasıyla siyasi partilerin ve Yemen hükümetinin halkın ihtiyaçlarına daha iyi odaklanacağını belirtti.

Ortagus, şunları kaydetti:

"Milletvekillerini tam olarak destekliyor ve onları, bu önemli görevi üstlenirken dürüstlük, doğruluk, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuk devleti ilkelerini yerine getirme konusunda teşvik ediyoruz."

Yemen'de 2003 yılında 301 üyenin seçildiği en uzun ömürlü meclis, Yemen hükümeti ve Husileri destekleyenler şeklinde ikiye bölünmüş durumda.

Meclis Başkanı Yahya er-Rai, 2014'ten bu yana Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da bulunan Husileri destekleyen meclis üyeleriyle zaman zaman oturum düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, geçen çarşamba günü meclisin Hadramevt'te olağanüstü oturum düzenlemesini öngören bir kararname yayınlamıştı. Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarına bağlı çok sayıda askeri birlik güvenlik için Seyun kentine gitmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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ABD Abdurabbu Mansur Hadi Morgan Ortagus Yemen

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