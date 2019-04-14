ABD Yemen meclisini kutladı

WASHINGTON (AA) - ABD, 2014'ten bu yana kapalı olan Yemen meclisinin tekrar toplanması dolayısıyla Yemenli parlamenterleri tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, 2014'ten bu yana ilk kez toplandıkları için Yemenli milletvekillerini tebrik eder. Bu, meşru hükümet kurumlarını tekrar açmak, Ulusal Diyalog Konferansı'nın çıktılarını uygulama konusunda ilerleme kaydetmek ve Körfez İşbirliği Konseyinin öngördüğü barışçıl geçiş sürecini tamamlamak için önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Tekrar toplanan Yemen meclisinin ülkedeki siyasi ve ulusal uzlaşmayı ilerletmede önemli rol oynayacağına dikkati çeken Ortagus, meclisin açılmasıyla siyasi partilerin ve Yemen hükümetinin halkın ihtiyaçlarına daha iyi odaklanacağını belirtti.

Ortagus, şunları kaydetti:

"Milletvekillerini tam olarak destekliyor ve onları, bu önemli görevi üstlenirken dürüstlük, doğruluk, şeffaflık, hesap verebilirlik ve hukuk devleti ilkelerini yerine getirme konusunda teşvik ediyoruz."