ABD Yemen savaşı için Suudi jetlerine yakıt ikmali yapmayacak

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, ABD'nin Yemen’de savaşan koalisyon jetlerine yakıt ikmali yapılmayacağını belirtti. Suudi Arabistan, Ekim ayının başında İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı nedeniyle baskı altında. ABD Başkanı Donald Trump da Kaşıkçı olayından ötürü Riyad yönetimine yeteri kadar baskı uygulamadığı için eleştiriliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon tarafından yapılan açıklamada "Yakın zamanda Suudi Arabistan ve Koalisyon, Yemen'de havada yakıt ikmalini bağımsız olarak yapabilmek için kapasitesini artırdı. Bunun ve ABD ile istişarenin sonucunda Koalisyon, Yemen’deki operasyonlarında (ABD'nin) hava yakıt ikmali desteğinin durdurulmasını talep etti” denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis de konunun ABD hükümetine danışıldığını ve Washington yönetiminin bu kararı desteklediğini belirtti. Mattis aynı zamanda sivil ölümlerini azaltmak ve insani girişimleri artırmak amacıyla koalisyon ile çalışmalara devam ettiklerini de ifade etti.