‘‘ABD Yemen’deki Operasyona Askeri Desteği Çekecek’’

ABD içinde yatırım yaparak ülkenin ekonomik temellerini güçlendirmek. Biden’ın Amerikan Kurtarma Planı bu kapsamda Corona virüsü nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıların giderilmesini hedefliyor. Sullivan, ekonominin güçlendirilmesinin ülkenin ulusal güvenliğiyle de ilgili olduğuna vurgu yaptı. Amerika’nın ortaklıklarını canlandırmak. Başkan’ın Avrupa’da ve Asya’da önemli müttefiklerle görüştüğünü belirten Sullivan, bu ortaklarla birlikte kararlı bir program oluşturmayı hedeflediğini ekledi. Çok taraflılık kapsamında önemli anlaşmaların yeniden tesis edilmesi. ABD’nin Paris İklim Anlaşması’na geri döndüğünü hatırlatan Sullivan, Biden’ın Nisan ayında bir iklim zirvesi için dünya liderlerini ağırlayacağını bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nden çıkma kararından geri dönüldüğü hatırlatan Ulusal Güvenlik Danışmanı, gelecek 5 yılda Rusya’yla stratejik nükleer silahların istikrarını sağlamak için Yeni START Antlaşması’nın süresinin uzatıldığını da anımsattı. Değerleri yeniden gözden geçirmek. Başkan Biden’ın Müslümanlar’a konulan seyahat yasağını, trans ordu mensuplarına konulan yasağı kaldırdığını belirten Sullivan Biden’ın bugün de ABD’nin Yemen’deki askeri operasyonlara verdiği desteği durdurduğunu açıklayacağını kaydetti. Sullivan, ''Biden, Yemen'deki savaşın sona ermesi için diplomatik çabalara daha çok dahil olmayı amaçlıyor, bu nedenle bugün Yemen için atanacak özel temsilciyi açıklayacak'' dedi. Sullivan, Yemen’deki operasyona desteğin durdurulması El Kaide ile mücadele düzeyinde olmadığının ise altını çizdi. ABD’nin küresel güç konumunu doğru belirlemek. ‘‘Bunun ulusal güvenlik ve diplomatik önceliklerimizle uyum içinde olduğundan emin olmalıyız’’ diyen Sullivan, güç konumunun belirlenmesinde gerekli değerlendirmeleri Savunma Bakanı Austin’in yapacağını ve bu sırada da Almanya’dan asker çekme işleminin dondurulacağını belirtti.

Bu kapsamda beş faaliyet alanına dikkat çeken Sullivan bunları şöyle sıraladı:

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Başkan Joe Biden’ın bugün Dışişleri Bakanlığı’nda yapacağı konuşmanın içeriğinden notlar paylaştı. Sullivan Biden’ın konuşmasının dış politikasının genelini değil, başkanlığının erken döneminde aldığı kararları ve harekete geçtiği konuları içereceğini kaydetti ve bunların amacının ABD’nin dünya arenasındaki güçlü konumunu tesis etmek olacağını belirtti.

Sullivan ayrıca önceki yönetimin aksine bir dizi kötü faaliyetinden dolayı Rusya’nın sorumlu tutulacağını kaydetti. Bu faaliyetler arasında Amerika’nın demokrasisine müdahale, Avrupa topraklarında vatandaşlarını zehirlemesi, siber güvenlik sızıntılarının olduğunu söyleyen Sullivan ‘‘Bunları kendi seçtiğimiz zamanda ve biçimde yapacağız. Bunların Rusya’nın davranışlarında değişikliğe neden olacağına inanıyoruz. Bu Rusya’yla çıkarlarımız olduğu konularda birlikte çalışmamıza da engel değil. Nükleer silahları belli seviyede tutan Yeni START anlaşması da bizim ulusal çıkarımıza’’ diye konuştu.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki ise Biden’ın bu konuda Perşembe günü bir kararname imzalamasını beklemediğini, ancak Başkan’ın ABD’ye gelecek daha fazla sığınmacının karşılanabileceğinden emin olmanın yollarını aramaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Sullivan, Biden’ın bugün ayrıca ABD’nin dünyanın geri kalanından sığınmacıların kabul etmek için daha güçlü kapasiteye sahip olabilmesi amacıyla bir dizi kararname açıklayacağını bildirdi.

Biden’ın dünya genelinde LGBTQ bireylerin haklarını koruyan bir memorandumu da ilan edeceğini belirten Sullivan, ABD’nin bu bireylerin haklarının arkasında duracağını ve bu konuda faaliyete geçeceğini vurguladı.

Myanmar yaptırımları için partilerüstü destek var

Sullivan, Biden’ın Myanmar konusunda Kongre’deki temaslarından söz edeceğini ve Myanmar’a yaptırımlar konusunda partilerüstü bir paketin Kongre’den geçebileceğine inandıklarını söyledi.

Yaptırımlar konusunda yeni bir kararnamenin de değerlendirildiğini belirten Ulusal Güvenlik Danışmanı bunun hem bireylere hem de ordunun kontrolundaki kurumlara yönelik hedefli yaptırımları kapsayabileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği ile İran konusunda temasta olduklarını belirten Sullivan, özellikle P5+1 ülkeleriyle, Almanya, İngiltere ve Fransa’yla, yapılan görüşmeler sayesinde İran’la ilgili stratejide birleşik bir cephe oluşturulabileceğini söyledi.

