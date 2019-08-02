ABD yeni füze denemelerine hazırlanıyor

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekilmesinin ardından yeni füze denemeleri için hazırlıklara başladığı bildirildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir savunma yetkilisi, Amerikan ordusunun nükleer olmayan füze sistemleri için çalışmalar yaptığını söyledi.

Yetkili, Amerikan ordusunun söz konusu füze sistemlerini geliştirmesinin ana amacının özellikle Avrupa'da Rusya ile mücadele edebilmek olduğunu dile getirdi.

- Orta menzilli balistik füze denemesi kasım ayında

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Pentagon'un birkaç hafta için yerden fırlatılan güdümlü füze denemelerini ve kasım ayında da orta menzilli balistik füze denemesi yapmayı planladığı kaydedildi.

Uzmanlar ABD ile Rusya'nın 32 yıl süren INF Anlaşması'ndan çekilmesiyle yeni bir silahlanma yarışının başlayabileceği uyarısında bulunurken, iki ülke de anlaşma şartlarına uymadıkları gerekçesiyle birbirlerini suçluyor.