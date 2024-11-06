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ABD yeni liderini seçerken hava durumundaki değişiklikler 2 seçim görevlisini hayattan kopardı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
06.11.2024 10:55
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Missouri'de seçim günü sel felaketi yaşandı. Trump ve Harris arasındaki kıyasıya rekabet yaşanırken yaşanan sel felaketinde 2 seçim görevlisi hayatını kaybetti. 10 kişi zar zor kurtarıldı.

ABD yeni liderini seçerken hava durumundaki değişiklikler 2 seçim görevlisini hayattan kopardı...

ABD'nin Missouri eyaletinde, seçim günü şiddetli sel felaketi yaşandı. Dün, eyaletin çeşitli bölgelerinde büyük taşkınlar meydana geldi.

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HAYATINI KAYBEDENLER VAR!

Wright County'de, sel sularının sürüklediği bir araçta 70 yaşındaki bir adam ve 73 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Eyalet polisi, cesetlerin yaklaşık dört saat sonra bulunduğunu bildirdi. Wright County Seçim Yetkilisi Loni Pedersen, hayatını kaybeden kişilerin seçim görevlisi olduklarını açıkladı.

İtfaiye ekipleri, selin etkisiyle sürüklenen araçlardan 10 kişiyi kurtarmayı başardı.

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seçim sel abd
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