ABD Yeni START Nükleer Antlaşmasını Uzattı

ABD yönetimi, Rusya ile 2010 yılında imzalanan ve süresi iki gün sonra dolacak Yeni START’ı (Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması) uzattı.

Amerika ve Rusya'nın konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlıklarının, füzelerin ve bombardıman uçaklarının sayısına kısıtlama getiren antlaşmanın beş yıllığına uzatıldığını, Dışişleri Bakanı Antony Blinken açıkladı.

Yazılı açıklamasına ‘’Başkan (Joe) Biden, silahların kontrolu ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda ABD liderliğini yeniden sağlayarak Amerikan halkını nükleer tehditlerden koruyacağına söz verdi’’ sözleriyle başlayan Blinken, Rusya Federasyonu ile Yeni START antlaşmasını beş yıllığına uzatarak bu taahhüdü yerine getirmek için ilk adımın atıldığını bildirdi.

Antlaşmanın uzatılmasının, 5 Şubat 2026'ya kadar Rus kıtalararası balistik füzeleri, denizaltından fırlatılan balistik füzeleri ve ağır bombardıman uçakları üzerinde ABD’nin doğrulanabilir sınırlara sahip olmasını sağladığını belirten Blinken, ‘’Yeni START Antlaşması'nın doğrulama düzeni, Rusya'nın anlaşmaya uyumunu izlememizi sağlıyor ve ABD müfettişlerinin Rus nükleer kuvvetleri ve tesislerini görmesine olanak tanıyan veri alışverişleri ve yerinde incelemeler dahil olmak üzere Rusya'nın nükleer duruşu hakkında bize daha fazla bilgi sağlıyor. ABD, 2011'de yürürlüğe girmesinden bu yana her yıl Rusya Federasyonu'nun yükümlülüklerini yerine getirip-getirmediğini değerlendiriyor’’ ifadelerini kullandı.