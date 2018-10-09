ABD Yeni Terörle Mücadele Stratejisini Açıkladı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, “radikal İslamcı” terör örgütlerinin ABD ve yurtdışındaki çıkarlarına yönelik en üst düzey sınır ötesi tehdidi oluşturduğunu söyledi.
Bolton, Amerika’nın yeni terörle mücadele stratejisini açıkladı. 2011’den bu yana ilk kez yayınlanan yeni strateji belgesi özellikle İran’a odaklanıyor.
Bolton gazetecilere yaptığı açıklamada, “Radikal İslamcı terör grupları ABD’ye ve ABD’nin yurtdışındaki çıkarlarına en önde gelen uluslararası terör tehdidini oluşturuyor” dedi.
Amerika’nın İran’dan tehditlerle de yüzleştiğini ifade eden Bolton, bu ülkeyi “dünyada uluslararası terörizmin merkez bankası” olarak niteledi.
Başkan Donald Trump’ın 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı ve Tahran’a en yüksek seviyede baskı uygulamanın en kuvvetli savunucularından biri olan Bolton, ABD yönetimi olarak hedeflerinin İran ham petrolünün tüm müşterilerini alımlarını sıfıra indirmeye zorlamak olduğunu belirtti.
Amerika, İran’ın petrol sektörüne yönelik yaptırımları 4 Kasım’da yeniden devreye sokmayı planlıyor. Trump yönetimi Tahran’ın Suriye ve Irak’a müdahalesine son vermeyi ve balistik füze programını sonlandırmak için müzakere masasına getirtmeyi amaçlıyor.
Bolton, “Yaptırımlarda hiçbir istisna olmamasını, İran’dan petrol ve gaz ihracatının sıfıra inmesini hedefliyoruz. Bunu illa ki başaracağımızı söylemiyorum ama hiç kimse hedefin ne olduğu konusunda yanılgı içerisinde olmamalı” diye konuştu. Bolton, İran’dan alımların seviyesinin belki bir anda sıfıra düşmeyebileceğini de göz ardı etmediklerini kaydetti.
Bolton, silahlı İslamcı militanları tanımlarken “radikal İslami” ifadesini kullandı. Bir önceki başkan Barack Obama, bu nitelemeyi dünyadaki barışçıl Müslümanları rencide ettiği ve teröristlerle bir tuttuğu gerekçesiyle eleştiriyor ve kullanmıyordu.
Bolton yeni stratejinin aşırıcılarla savaşmada askeri ve askeri olmayan araçlara bel bağlayacağını, IŞİD militanlarının yanı sıra İran destekli olanlar ve diğer gruplara odaklanılacağını belirtti.
Bolton, Amerika’nın militanları destekçilerinden tecrit etmek, onlara karşı koymada kullanılan araçları modernleştirmek, Amerikan altyapısını korumak ve örgütlere eleman toplama çabalarını engellemek istediğini vurguladı.
Trump’ın onayladığı plan ayrıca, sınır kontrollarının güçlendirilmesi, militanların internet üzerinde eleman toplama yeteneğinin sekteye uğratılması ve terörle mücadelede yükün müttefikleri paylaşılması gibi çağrıları içeriyor.
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