ABD Yeniden Paris İklim Anlaşması'nda

Amerika, eski Başkan Donald Trump’ın geri çekildiği Paris İklim Anlaşması’na yeniden resmi olarak dahil oldu. İklim kriziyle mücadelede küresel çabalara katkı sunmayı hedefleyen yeni Başkan Joe Biden’ın çevre planları arasında, önümüzdeki 30 yıl içinde gaz salınımlarını ortadan kaldırmak da yer alıyor.

ABD’nin anlaşmaya yeniden dahil olması, Biden’ın göreve başladığı ilk gün imzaladığı kararnameler arasındaydı. Bu adımın imzadan 30 gün sonra bugün resmiyet kazanması dünyada çok sayıda uzman ve lider tarafından memnuniyetle karşılandı.

2015 yılında yaklaşık 200 ülkenin imzaladığı Paris İklim Anlaşması’ndan çıkan ilk ve tek ülke Amerika olmuştu. Trump, anlaşma çerçevesinde öngörülen iklim kriziyle mücadele planlarının fazla maliyetli olacağını gerekçe göstererek ülkesini anlaşmadan çıkarmıştı.

Başkan Biden yönetiminin iklim elçisi John Kerry’nin bugün ülkesinin anlaşmaya yeniden dahil edilişiyle ilgili internet üzerinden çeşitli konferanslara katılması ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM iklim elçisi Michael Bloomberg’in yanı sıra İngiltere ve İtalya büyükelçileriyle de görüşmesi bekleniyor.