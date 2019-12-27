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  4. ABD yerine Van'ı tercih eden Prof. Dr. Zahmakıran'dan büyük başarı

ABD yerine Van'ı tercih eden Prof. Dr. Zahmakıran'dan büyük başarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof.

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, İlim Yayma Cemiyeti'nce düzenlenen 'İlim Yayma Ödülleri' değerlendirmesinde 7 bin 500 başvuru arasında ödül alarak, büyük başarıya imza attı. Zahmakıran, "Bizim çalışmamızın dayandığı ana temel esas, hidrojenin depolanmasında mekanik yöntemlere göre kimyasal yöntemlerin kullanılması ve bora dayalı kimyasal malzemelerin hidrojen depolayıcı olarak kullanılması" dedi.
İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nce 2 yılda bir verilen İlim Yayma Ödülleri değerlendirmesinde YYÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, mühendislik, doğa ve sağlık alanlarında ödül aldı. Prof. Dr. Zahmakıran ödülünü, 23 Aralık'ta Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende alarak, büyük bir başarıya imza attı. Zahmakıran, alanında tüm dünyada en güncel konulardan birisi olan hidrojenin yakıt olarak kullanılması için araştırmalarına 2011 yılında ABD'den döndükten sonra başladı. Tüm dünya için son derece önemli sonuç elde edilen araştırma için Zahmakıran başkanlığında 20 kişilik ekip çalışmalara başladı. Prof. Dr. Zahmakıran, hidrojeni bor madenini kullanarak depolayıp elektrik enerjisine dönüştüren çalışmasını yerli otomobil ve savunma endüstrilerinde kullanacağını anlattı.
Ödülün kendisini çok mutlu ettiğini belirten Prof.Dr. Zahmakıran, İlim Yayla Vakfı'nın sistematiğini oldukça geliştirdiğini söyledi. Zahmakıran şunları kaydetti: "Ulusalararası düzeyde bir sistem uygulamışlar ödül belirlerlerken. Alanımızdaki tüm çalışmalar göz önüne alınarak, bu çalışmaların yayınlandığı dergilerin etki faktörleri, kaliteleri göz önüne alınarak bu ödül bana verildi. Akademik hayatımda aldığım en anlamlı ödüllerden bir tanesi. Çünkü ilk kez bu kadar Avrupa standartları üzerinde bir sistematik geliştirilmiş ve buna bağlı kalarak, bir sivil toplum kuruluşundan bu ödülü aldım."
ÇALIŞMAMIZIN ANA ESASI, HİDROJENE DAYALI ENERJİ SİSTEMLERİ
2011 yılında ABD'den döndükten sonra yaptığı bilimsel çalışmaları anlatan Zahmakıran, "Van YYÜ'deki araştırmalarıma ABD'den döndükten sonra başladım. Tabi o zaman şu gördüğünüz laburatuvarın onda biri yoklu elimde. Yani deney yapacak sistemimiz bile yoktu. Devletimizin yardımlarıyla, destekleriyle ve bizim de TUBİTAK kurumumuzdan almaya hak kazanmış projelerde gerçekten şu an batıda bir çok üniversitede olmayan gelişmiş laburatuvar ile çalışmalarımıza devam ettik. Bizim çalışmalarımızın dayandığı ana esas; hidrojene dayalı enerji sistemleri. Enerji sistemlerinde iki program var. Bunlardan bir tanesi hidrojenin depolanması, yakıt hücre sistemi. Yakıt hücre sisteminin aktarılması sırasında etkin bir şekilde hidrojen sağlanımı gerçekleştiriliyor. Bizim çalışmamızın dayandığı ana temel esas da, hidrojenin depolanmasında mekanik yöntemlere göre kimyasal yöntemlerin kullanılması ve bora dayalı kimyasal malzemelerin hidrojen depolayıcı olarak kullanılması. Bunun üzerine 2012 yılından bugüne yaklaşık 8 sene içerisinde grubumuzda bir çok yüksek linans, doktora öğrencisi bu anlamda farklı konularda çalıştılar. Bugünkü aşama itibariyle yakıt hücre sistemlerine farklı bor malzemelerinde hidrojeni depolayarak, hazırladığımız katalitik sistemlerde hidrojenin açığa çıkmasını sağlayıp, yakıt hücre sistemlerine rahatlıkla elektrik enerjisi üretebilmekteyiz" diye konuştu.
YERLİ OTOMOBİLLER, ÜLKENİN SICAK GÜNDEMİNDE
Zahmakıran, bundan sonraki hedeflerinin laburatuvarla kalmayıp, uygulanabilirliğinin gösterilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade ederek, "Bugünlerde yerli otomobil ülkenin sıcak konularından bir tanesi ve git gide dünyadaki otomobil firmaları fosil yakıt esasından çok hibrit araçlara yöneldi. Hibrit araçları dediğimiz elektrik enerjisiyle çalışan araçlar. Bundan sonraki basamaklarda biz bu yakıt hücre sistemlerini mevcut otomobil endüstrisindeki araçlara nasıl entegre edebiliriz, bunlardan nasıl verim sağlayarak elektrikle çalışan araçları geliştirebiliriz' onların üzerine olacak" ifadelerini kullandı.

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