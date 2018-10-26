Ülkeyi alarma geçiren bombalı paketleri kim yolluyor?

Sabaha karşı ünlü aktör Robert de Niro’nun Manhattan’daki restoranına gönderilen sekizinci bombalı paketin işletmenin güvenlik sorumlusu tarafından fark edildiğini belirten Blasio, “Görevini yapıp anında güvenlik güçlerini haberdar etti” dedi.

CNN canlı yayınına katılan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Seri bir bombacımız oldu. Yerli mi yabancı mı bilmiyoruz. Bu durum sürecek gibi görünüyor. Günler belki de aylar. Çok daha fazla paket ortaya çıkabilir” dedi.

Şu ana kadar gönderilen bombalı paketlerin sayısı dokuza ulaştı. Dokuzuncu bombalı paketin hedefinde eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden vardı. Bombalı paket Biden’ın evine gönderilmek üzereyken Delaware’de bir posta merkezinde ele geçti.

22 Ekim’de sakin bir Amerikan kasabasında başlayan bombalı paket kabusu başta New York olmak üzere tüm ABD’yi alarma geçirdi.

ABD’de güvenlik güçleri, PVC borularına paketler içinde yerleştirilmiş patlayıcı düzenekleri telle güçlendirilmiş boru tipi bombaların kim ve kimler tarafından gönderildiğini bulmaya çalışıyor.

Coumo:” Bombalı paketler artabilir”

New York Valisi Andrew Coumo, “Bombalı paketleri her kim veya kimler gönderiyorsa gönderdikleri kişi sayısı arttıkça bundan haz duyuyorlar. Bombalı paket gönderilen kişilerin ve bombalı paketlerin sayısı artabilir” dedi.

Bombalı paketlerin patlatmak amacıyla değil korkutma amacıyla gönderildiklerini vurgulayan Vali Coumo, “Biz de sayı arttıkça bizi bu kişi veya kişilere ulaştıracak daha fazla delil, daha fazla parmak izi ve DNA’ya ulaşıyoruz. Bu kişi ve kişileri bulmaya yakınlaşıyoruz” dedi.

“Patlamayan bomba düzeneklerinden çok fazla delil elde edilebilir”

Uzmanlar patlamadan ele geçirilen boru tipi bombalarda parmak ve DNA izlerine ulaşmaya çalışıyor. Bir kısmı kargoyla bir kısmıysa normal posta yoluyla gönderlen bombalı paketlerin kaynağına ulaşmak amacıyla posta merkezleri ve kargo şirketlerinde çekilen kamera kayıtları inceleme altına alındı.

Adli bilişim uzmanları bombalı paketlerde çok güçlü delillere ulaşılabileceğini öngörüyor. Uzmanlar, en dikkatli bomba uzmanın bile paketlerde ter, tükürük ya da deri hücrelerinin izlerini tespit etmek için kullanılabilecek genetik delilleri arkasında bırakabileceğini belirterek bu delillerin parmak izi veya saç teli olabileceğine işaret ediyor.

