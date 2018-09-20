ABD'yi ayağa kaldıran kadın kan dondurdu

Farklı ülkelere seyahatler gerçekleştiren Opre'nin dünya turunun altında büyük bir dehşet yatıyormuş.

Canlı yayına çıktı, Amerika ayağa kalktı!

1 / 10 4 çocuk annesi kadının en büyük hobisi vahşi hayvanları öldürüp onları evinde sergilemek.

2 / 10 Opre'nin 100'den fazla hayvanı öldürdüğü ve mumyalayıp evinde sergilediği ortaya çıktı.

3 / 10 Opre geçtiğimiz sabah ABD televizyonlarında bir yayına salonundan bağlanınca olanlar oldu.

4 / 10 Kadının arkasındaki mumyalanmış hayvanları görenler isyan etti.

5 / 10 Opre canlı yayında söyledikleriyle de büyük tepki topladı.

6 / 10 Neleri vurduğu sorulunca kadının sözleri şöyle oldu; 'Uzun bir liste var. 6 kıtada avlandım. Bütün Afrika'yı dolaştım yaklaşık 100 türde hayvan avladım."

7 / 10 Canlı yayında hemen arkasında görünen aslanları da kendisinin vurduğunu söyleyen Opre, birçok fotoğrafçının bile giremediğiLiberya gibi ülkelerde de ava çıktığını övünerek anlatıyor.

8 / 10 Ancak canlı yayının ardından TV kanalına eleştiriler peşi sıra geldi.

9 / 10 Yayını izleyenler TV kanalını eleştiri yağmuruna tuttu.