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ABD'yi ayağa kaldıran kadın kan dondurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 20.09.2018 07:41 | Son Güncelleme

Olivia Opre isimli 41 yaşındaki ABD'li kadın, tüm dünyanın tepkisini topladı.

Farklı ülkelere seyahatler gerçekleştiren Opre'nin dünya turunun altında büyük bir dehşet yatıyormuş.

Canlı yayına çıktı, Amerika ayağa kalktı!

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4 çocuk annesi kadının en büyük hobisi vahşi hayvanları öldürüp onları evinde sergilemek.
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Opre'nin 100'den fazla hayvanı öldürdüğü ve mumyalayıp evinde sergilediği ortaya çıktı.
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Opre geçtiğimiz sabah ABD televizyonlarında bir yayına salonundan bağlanınca olanlar oldu.
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Kadının arkasındaki mumyalanmış hayvanları görenler isyan etti.
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Opre canlı yayında söyledikleriyle de büyük tepki topladı.
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Neleri vurduğu sorulunca kadının sözleri şöyle oldu; 'Uzun bir liste var. 6 kıtada avlandım. Bütün Afrika'yı dolaştım yaklaşık 100 türde hayvan avladım."
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Canlı yayında hemen arkasında görünen aslanları da kendisinin vurduğunu söyleyen Opre, birçok fotoğrafçının bile giremediğiLiberya gibi ülkelerde de ava çıktığını övünerek anlatıyor.
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Ancak canlı yayının ardından TV kanalına eleştiriler peşi sıra geldi.
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Yayını izleyenler TV kanalını eleştiri yağmuruna tuttu.
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Opre'nin bu yaptığını savunmasını ahlak ve insanlık dışı olduğunu ifade ettiler.
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Olivia Opre Aslan Hayvan av

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