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ABD'yi Helene Kasırgası vurdu! Arkasında yıkım bıraktı! Ekonomik zarar 160 milyar doları buldu

30.09.2024 19:34
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ABD'nin Florida eyaletinin kıyı şeridine geçen hafta 4 kategorisiyle ulaşan Helene Kasırgası kaynaklı toplam hasar ve ekonomik kaybın 145 milyar dolar ile 160 milyar dolar arasında olması bekleniyor. Helene Kasırgası'nın yol açtığı afetler nedeniyle ülkenin güneydoğusundaki eyaletlerde ölü sayısının 90'ın üstüne çıktığı bildirildi.

Florida kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nın olumsuz etkileri devam ediyor. Yetkililer, kasırganın getirdiği şiddetli rüzgar ve yağışların etkili olduğu Kuzey Carolina, Güney Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yaşamını yitirenlerin sayısının 90'ın üstüne çıktığını duyurdu.

CNN'e göre, Kuzey Carolina'nın yalnızca Buncombe bölgesinde 600 kişiden haber alınamadığını belirten yetkililer, eyalet genelinde 36 kişinin öldüğünü açıkladı.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın kasırgadan etkilenen bölgeleri hafta içinde ziyaret etmesi bekleniyor.

ZARAR 160 MİLYAR DOLAR

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather, Helene Kasırgası'ndan kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kayba ilişkin tahminlerini yükseltti.

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Buna göre, Helene Kasırgası kaynaklı toplam hasar ve ekonomik kaybın 145 milyar dolarla 160 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

AccuWeather daha önce açıkladığı tahminlerinde, Helene Kasırgası kaynaklı ekonomik kaybın 95 milyar dolar ile 110 milyar dolar arasında olacağını öngörmüştü.

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Ekonomik kayba ilişkin tahminlerdeki artışın son 48 saate alınan hasar raporlarını yansıttığı ve Helene Kasırgası'nı ABD tarihinin en maliyetli kasırgalarından biri haline getirdiği kaydedildi.

HELENE KASIRGASI

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Helene Kasırgası'nın Florida eyaletinin kuzeybatı kıyılarını yaklaşık 225 kilometre hızla vurduğunu açıklamıştı. Kasırga kısa sürede Georgia, Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Tennessee'yi de etkisi altına almıştı.

Kasırganın ilk vurduğu yer olan Florida'da 1,2 milyonu aşkın, Georgia'da 1 milyon, Güney Carolina'da 1,3 milyon ve Kuzey Carolina'da da 600 bin ev ve iş yerinde elektrik kesintisi olmuştu.

Başkan Biden, Florida ve Kuzey Carolina'da "afet durumu" ilan ederek, kasırgadan olumsuz etkilenenler için "federal yardım" talimatı vermişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kasırga ABD Amerika Birleşik Devletleri
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