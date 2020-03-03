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ABD'yi hortum vurdu: 19 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 03.03.2020 21:35 | Son Güncelleme

ABD'nin güneydoğusundaki Tennessee eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle en az 19 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'yi hortum vurdu: 19 kişi hayatını kaybetti

Tennessee Acil Durum Yönetiminden yapılan açıklamada, Tennessee'nin Nashville kenti ve ilçelerinde gece boyunca etkili olan hortum nedeniyle en az 40 binanın yıkıldığı, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı, pek çok yol, köprü ve iş merkezinde ciddi hasar oluştuğu belirtildi.

HORTUM NEDENİYLE BAZI SEÇİM SANDIĞI MERKEZLERİNİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yıkıcı hortumdan dolayı eyalet sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti, gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini belirtti.

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Öte yandan, ABD'de "Süper Salı" olarak bilinen ve bugün ön seçimlerin yapılacağı 14 eyaletten biri olan Tennessee'de hortum nedeniyle bazı seçim sandığı merkezlerinin yerinin değiştirildiği, bazı devlet okullarının hafta sonuna kadar kapalı tutulacağı kaydedildi. (AA)

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