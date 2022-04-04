HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'yi karıştıracak Biden iddiası! 'Gizli servis 30 bin dolar ödedi'

ABD'yi karıştıracak Biden iddiası! 'Gizli servis 30 bin dolar ödedi'

04.04.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de büyük tartışmalara yol açacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, ABD Devlet Başkanı Joe Biden'ın adı sık sık yolsuzluklarla anılan oğlu Hunter Biden'ın oğlunun korunması için Gizli Servis teşkilatı on binlerce dolar harcayarak seferber oldu.

ABD'yi karıştıracak Biden iddiası! 'Gizli servis 30 bin dolar ödedi'

ABD lideri Joe Biden zaman zaman oğlu Hunter Biden hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle gündeme geliyor. Eleştiri oklarının hedefindeki Hunter Biden'ın korunması için ABD devlet kurumlarının da seferber olduğu ortaya çıktı.

ABC News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Biden'ın adı birçok yolsuzlukla anılan oğlu Hunter Biden'ın korunması için Gizli Servis Malibu'daki lüks bir malikaneye aylık 30 bin dolar ödüyor.

Gizli Servis'in bu malikaneyi Hunter Biden'ın yaşadığı ve aylık kirası 20 bin dolar olan kendi malikanesine yakın olmak için seçtiği aktarıldı.

thumbs_b_c_b41d1f714d0d1f25907bb95c2f7e35fd

Eski bir Gizli Servis elemanı olan Don Milahek ise yaptığı açıklamada, genelde Gizli Servis'in koruma sorumluluğunu yerine getirmek için koruduğu kişinin evine yakın yerlerden evler kiralamak zorunda kaldığını belirtti.

Hunter Biden'ın babasının başkan olduğu dönemde Ukrayna ve Çin'deki şirketler ile kurduğu ilişkiler ve aldığı ödemeler Amerikan basınının gündemine son dönemde sık sık gelmeye başlamıştı.

Ayrıca Hunter Biden'ın vergi kayıtlarında birtakım usulsüzlükler nedeniyle federal soruşturma başlatılmış ve Hunter'ın lüks yaşamı ilgi odağı olmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Biden'dan çok sert çıkış: Putin yargılanmalıBiden'dan çok sert çıkış: Putin yargılanmalı
Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'Rusya'dan Batı'ya gözdağı! 'ABD istese de istemese de Avrupa zorunda'
Trajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtıTrajikomik olay! EDS cezası kıskançlık krizine yol açtı
Anahtar Kelimeler:
Joe Biden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memura yüzde 15 zam netleşti!

Memura yüzde 15 zam netleşti!

Gündemi sarsan iddia! "Şenol Güneş şike yaptı"

Gündemi sarsan iddia! "Şenol Güneş şike yaptı"

İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!

İttifaklar arasındaki puan farkı açılıyor!

Kayınpederi ölüm fermanını çıkardı, Mersin'den Adana'ya kaçtı

Kayınpederi ölüm fermanını çıkardı, Mersin'den Adana'ya kaçtı

Tüysüz doğan oğlak şaşkına çevirdi! 'Çift başlısını gördük...'

Tüysüz doğan oğlak şaşkına çevirdi! 'Çift başlısını gördük...'

Rusya'dan Bucha açıklaması: Fotomontaj ve sahte

Rusya'dan Bucha açıklaması: Fotomontaj ve sahte

İlginizi Çekebilir

"Ne İsmail YK ne de Burak Özçivit" deyip öyle birine benzetti ki...

"Ne İsmail YK ne de Burak Özçivit" deyip öyle birine benzetti ki...

Yıllar sonra itiraf! “13 günde yazdım, 4 milyon dolara sattım”

Yıllar sonra itiraf! “13 günde yazdım, 4 milyon dolara sattım”

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

Bu zararını kimse bilmez! Ayarını kaçırırsanız...

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

“Tek eşliliği protesto için” dedi! 11 kadınla aynı anda...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.