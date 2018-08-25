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ABD'yi karıştıracak Trump iddiası! İyice köşeye sıkıştı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın 1980'lerde hizmetçisi ile yaşadığı gayrimeşru ilişkiden bir çocuğu olduğu iddiası tekrar gündeme geldi.

ABD'yi karıştıracak Trump iddiası! İyice köşeye sıkıştı

Aldığı yanlış kararlarla tüm düyanın yoğun tepkisiyle karşılaşan ABD Başkanı Donald Trump'ın 1980'lerde hizmetçisi ile yaşadığı gayrimeşru ilişkiden bir çocuğu olduğu iddiası yeniden gündeme geldi. CNN'in haberine göre, Trump'ın eski kapıcısı Dio Sajudin'in söz konusu olayla ilgili bildiklerini "The National Enquirer" dergisine para karşılığı sattığı anlaşmadan artık muaf olduğu ileri sürüldü.

"SÖZLEŞME İKİ TARAFLI İPTAL EDİLDİ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Sajudin'in avukatı Marc Held, müvekkilinin daha önce The National Enquirer dergisi ile yaptığı anlaşmadan dolayı konu hakkında kimseye konuşamadığını ancak artık anlaşmadan muaf olduğu için konuşmakta özgür olduğunu iddia etti. Held'in ifadelerine göre, American Media Inc. (AMI) ile görüşülerek sözleşmenin iki taraflı iptal edildiği öne sürüldü.

BEYAZ SARAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

CNN'in, sözleşmenin kopyası olduğu iddiası ile yayımladığı belgede, AMI'ın bilgileri yayınlaması durumundakaynağa 30 bin dolar ödeneceği ve sözleşmenin süresiz geçerli olacağı maddeleri bulunuyor. CNN'in ilk olarak nisan ayında gündeme getirdiği haberde, Sajudin'in, söz konusu ilişki ile ilgili bildiği şeyler olduğunu, Trump World Tower'da çalıştığı dönemde, Trump'ın, eski oda hizmetçisinin yaşadıkları ilişki ve çocukları hakkında konuşmaması konusunda uyarıldığını ifade ettiği iddia edilmişti. Beyaz Saray, daha önceden de gündeme gelen konu hakkında açıklama yapmamıştı.

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