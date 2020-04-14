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ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 16:34 | Son Güncelleme

ABD'de karantina uygulanan New York ve Los Angeles gibi büyük kentleri sadece koronavirüsü değil, lağım fareleri de tehdit ediyor. Çöplerden beslenen farelerin yiyecek bulmakta zorlandıkları ve birbirlerini yemeye başladığı ifade ediliyor.

ABD'yi koronadan sonra fareler de tehdit ediyor

Amerikan NBC televizyonuna konuşan kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, New York ve Los Angeles başta olmak üzere büyük kentlerin, aç kalan lağım farelerinin istilasına uğrayacağı uyarısında bulundu.

Yeni tip koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle büyük şehirlerdeki restoran, kafe gibi işletmeler, kapandığı için çöp üretemediğini belirten uzman Bobby Corrigan, başta fareler olmak üzere şehrin derinliklerinde yaşayan birçok canlının bu çöplerden mahrum kaldığını söyledi.

HAYATTA KALMA İÇGÜDÜLER ÇOK GÜÇLÜ

Büyük kentlerde lağım farelerin daha önce çöplüklerden en iyi parçayı elde etmek için savaştığını ancak çöplerin aniden yok olmasıyla birlikte, yamyamlık yaparak büyük ve güçlü farelerin, zayıf ve yavru fareleri yemeye başladığını dile getiren kemirgen hayvanlar uzmanı Bobby Corrigan, "Aynen insanlık tarihinde gördüğümüz savaşların bir benzeri de kemirgenler arasında yaşanıyor. Nasıl ki, ordusu güçlü olanlar gelerek, kentlerdeki zenginlikleri elde etmek ve toprak kazanmak için savaşıyorlarsa, fareler de aynısını yapıyor. Yiyecek bulmakta zorlanan güçlü fare orduları, şehrin içlerine doğru dağılarak, yiyecek arıyorlar" dedi.

TEHLİKE TÜM BÜYÜK ŞEHİRLER İÇİN GEÇERLİ

Söz konusu uyarıların sadece ABD için geçirli olmadığını vurgulayan Corrigan, geçtiğimiz ay ABD'nin New Orleans eyaletinde karantina sonrası sokakları basarak, yiyecek arayan fareler görüldüğünü ve bu videoların sosyal medyada yayınlandığını hatırlattı.

Benzer bir olayın Tayland'ın başkenti Bangkok'ta da yaşandığını vurgulayan ABD'li uzman Corrigan, fareler gibi diğer canlıların da yiyecek aramak için şehrin sokaklarına yayıldığını söyledi.

Lağım farelerin hayata kalma içgüdülerinin çok yüksek olduğunu dile getiren ABD'li uzman Bobby Corrigan, "Yüzyıllardır restoran ve benzer işletmelerin çöplerinden beslenen fareler, bu yiyeceklerden mahrum kalınca, hayatta kalmak için çıkış yolu arıyorlar. Yamyamlık yapıyorlar. Birbirleriyle savaşıyorlar, büyükler yavruları yiyor" şeklinde konuştu.

FARELER 55 FARKLI VİRÜS TAŞIYABİLİR

Farelerin 1 santimetrelik deliklerden bile geçme yeteneğine sahip olduğu uyarısında bulunan kemirgen hayvanlar uzmanı Corrigan, "Bu farelerin apartmanlarımıza, evlerimize, lokantalarımıza ve manavlarımıza girmesine izin veremeyiz. Eğer bu başımıza gelirse 55 farklı virüsle de savaşmak zorunda kalabiliriz" dedi.

ABD Sinek, Karınca ve Kemirgen Kontrol Dairesi ise, lağım farelerinin kontrol altına alınması için çalışmalar yapıldığını duyurdu. Açıklamada fare popülasyonunu düşürmek için harekete geçtiği belirtildi.

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