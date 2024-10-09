ABD'yi Milton Kasırgası vuracak! Florida'dan kaçamayanlar okullara sığındı! "Son 100 yılın en güçlü kasırgası"

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton Kasırgası'nın son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulundu.

Florida kıyılarına doğru ilerleyen Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor. NWS tarafından yapılan açıklamada, "Milton rotasında kalırsa bu 100 yıldır Tampa Körfezi'ni vuran en güçlü kasırga olacak." ifadesine yer verildi.

HIZI 260 KİLOMETRE

Açıklamada, kasırgadan en çok etkilenecek bölgelerin 3 ila 4,5 metreye kadar sular altında kalabileceği, büyük okyanus dalgalarına yola açabileceği tahmini paylaşıldı. Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamaya göre de saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreye ulaşan Milton Kasırgası'nın kategorisinin 5'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, kasırgadan kaynaklanan ani sellerin hem kıyı hem de iç bölgelere zarar verebileceği uyarısında bulunuldu.

OKULA SIĞINDILAR

Florida eyaletinde yaklaşan Milton Kasırgası nedeniyle yüzlerce kişi Palmetto kentindeki Virgil Mills İlkokulu'na sığındı.

İSTASYONLARDA BENZİN TÜKENDİ

Washington Post'un haberinde ise Florida'da ikamet eden çok sayıda kişi bölgeyi terk etmeye çalışırken 1400 benzin istasyonunda yakıtın tükendiği bildirildi.

MARKET RAFLARI BOŞALDI

Market raflarının boşaldığı görülen Florida'da, Helene Kasırgası'nın yaralarını sarmaya çalışırken, Milton Kasırgası'nın tehdidi ile karşı karşıya kalmanın yarattığı stres ve endişe bölge halkını sarıyor.

Florida Valisi Ron DeSantis de son açıklamasında, eyalet yönetiminin Milton Kasırgası'nın ardından yaşananlarla başa çıkmak için "benzeri görülmemiş kaynaklar ayırdığını" belirterek bölge sakinlerini "tahliye emirlerine uymaları konusunda" uyarmaya devam etti.

Hava durumu takibi yapan The Wheater Channel isimli internet sitesinde ise kasırganın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alması beklendiği kaydedildi.



ABD'nin Florida eyaletinde yaklaşan Milton Kasırgası nedeniyle yüzlerce kişi Palmetto kentindeki Virgil Mills İlkokulu'na sığındı. Florida kıyılarına doğru ilerleyen Milton Kasırgası'yla ilgili, federal ve yerel yetkililer uyarıda bulunmaya devam ediyor. Florida eyaletine bağlı bazı bölgelerde polisler tarafından zorunlu tahliye emirlerinin bildirilmesi, kum torbası temini ve emniyet dökümanlarının transfer işlemleri tamamlandı.



ABD'Yİ GEÇMİŞTE DE BÜYÜK KASIRGALAR VURDU

Bu yıl "oldukça aktif" geçeceği öngörülen Atlantik kasırga sezonunun başlamasının ardından, Helene'nin yol açtığı hasarı henüz atlatamayan ve bu kez de Milton ile büyük bir sınav vermeye hazırlanan ABD, geçmişte de yıkıcı kasırgaların etkisi altına girdi.

Atlantik'te bu sezon oluşacak kasırga ve fırtınaların, ABD'nin kıyı şeridinden karaya çıkma ihtimalinin, 1991-2020 ortalamasının çok üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre, kasırga aktiviteleri eylül ortalarında zirve yaparak kasımın sonuna kadar devam ediyor.

Ülkede eylül sonunda Helene Kasırgası, 4,57 metre yüksekliğindeki dev dalgalar ve hızı saatte 225,31 kilometreye ulaşan sürekli rüzgarlarla Florida'da karaya çıktı. Ardından Georgia, Carolinas, Tennessee ve Virginia eyaletlerini vurdu.

Kasırga sebebiyle milyonlarca kişi elektriksiz kaldı, temel hizmetler ve gıdalara ulaşamadı, afette 230'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Henüz Helene'nin yol açtığı zarar nedeniyle toparlanamayan ABD, bu kez de Milton Kasırgası'yla karşı karşıya. ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida eyaletine doğru yaklaşan Milton'un rotasında ilerlemesi halinde son 100 yılın "en güçlüsü" olabileceği uyarısında bulundu.

Ulusal Kasırga Merkezi, saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreye ulaşan Milton Kasırgası'nın en yüksek ölçek anlamına gelen 5. kategoride Florida kıyılarını vurabileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ise "Milton, Flordia'yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir." dedi.

AA muhabiri, yoğun kasırga sezonunu yaşayan ABD'de yakın geçmişte meydana gelen kasırgaları ve ülkeye etkilerini derledi.

1992 ANDREW KASIRGASI

Ağustos 1992'de Florida kıyılarını vuran Andrew Kasırgası, o dönemde ABD'yi etkisi altına alan ve en çok zarar veren kasırga oldu.

Kasırganın getirdiği afetlerde 60'tan fazla insan yaşamını yitirdi ve yaklaşık 25 milyar dolarlık hasara neden oldu.

2005 Katrina Kasırgası

2005 KATRİNA KASIRGASI

Ardında büyük bir yıkımı bırakan Katrina Kasırgası, Ağustos 2005'te özellikle Körfez kıyısındaki New Orleans kentinin büyük bir bölümünü tahrip etti, bazı yerleşim bölgelerini haritadan sildi.

New Orleans'ın yüzde 80'ini sel basarken, elektriğin uzun süre verilemediği kentte on binlerce kişi günlerce kurtarılmayı bekledi.

ABD'yi vuran en ölümcül ve en maliyetli kasırgalardan biri olarak tanımlanan Katrina nedeniyle yaklaşık 1800 kişi yaşamını yitirdi. Kasırganın yol açtığı hasarın maliyeti yaklaşık 180 milyar dolar oldu.

2012 SANDY KASIRGASI

Hem Karayipler'i hem de ABD'yi Ekim 2012'de vuran Sandy Kasırgası, dönemin en büyük Atlantik kasırgası olarak kayıtlara geçti.

Kasırga, Karayipler'den Kanada'ya 8 ülkede 254 kişinin yaşamını yitirmesine neden olurken, ekonomiyi yaklaşık 70 milyar dolar zarara uğrattı.

Sandy, 2012'de ABD'de 24 eyaleti etkisi altına aldı.

2017 HARVEY KASIRGASI

Harvey Kasırgası, Ağustos 2017'de 4. kategori seviyesinde ABD'nin Texas eyaletini vurdu ve 100'den fazla can aldı.

Kasırganın yol açtığı sellerde yalnızca Texas'ta yaklaşık 300 bin yapı ve 500 bin araç zarar gördü. Kasırga nedeniyle 6 eyalette 53 hortum oluştu.

Harvey'nin ekonomiye etkisinin 150 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

2017 IRMA KASIRGASI

ABD, Harvey'nin ardından Eylül 2017'de Irma Kasırgası ile sarsıldı. 5. kategori seviyesine kadar ulaşan kasırgadan Porto Riko, Küba ve Karayipler de etkilendi.

Irma Kasırgası, ABD'de tarihin bu nedenle en geniş çaplı tahliyesine yol açtı. Florida'da nüfusun yaklaşık üçte biri için zorunlu tahliye kararı alındı. North Carolina, South Carolina, Georgia ve Virginia eyaletlerinde de kısmen veya eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

Kasırga nedeniyle 134 kişi hayatını kaybederken, ülkeye maliyetinin yaklaşık 60 milyar olduğu belirtiliyor.

Aynı zamanda Irma, o dönemde Katrina'dan bu yana ABD'yi vuran şiddetli kasırga olarak tanımlanmıştı.

2022 IAN KASIRGASI

ABD'nin güney kıyılarına, 28 Eylül 2022'de, 4. kategori seviyesinde ulaşan Ian Kasırgası, 29 Eylül'de South Carolina eyaletini vurduktan sonra Georgia, North Carolina ve Virginia eyaletlerini etkisi altına alan tropik yağmur fırtınasına dönüştü.

Florida'da ardında büyük yıkım bırakan kasırgada yaklaşık 160 kişi hayatını kaybetti. Yüksekliği 12 metreye varan kasırga dalgaları, Florida'nın batı kıyısının bazı kısımlarını sular altında bıraktı, evleri ve iş yerlerini tahrip etti, büyük hasara neden oldu.

Ian Kasırgası, ABD ekonomisinde yaklaşık 110 milyar dolarlık zarara yol açtı.

Milton'ın çarşamba gecesi geç saatlerde veya perşembe sabahı ABD anakarasına ulaşarak, Florida'nın Tampa, Sarasota ve Fort Myers gibi yerleşim yerlerini içeren yoğun nüfuslu bir bölgeyi etkisi altına alacağı tahmininde bulunuluyor. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır