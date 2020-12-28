HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'yi Noel sabahı sarsan patlama!

ABD'yi Noel sabahı sarsan patlama!

28.12.2020 10:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
ABD'yi Noel sabahı sarsan patlama!

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde, Noel sabahı meydana gelen patlamayla bağlantılı olduğu düşünülen 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'un intihar bombacısı olduğu bildirildi.

Tennessee Savcısı Don Cochran, düzenlediği basın toplantısında, "Anthony Warner isimli kişinin intihar bombacısı olduğu sonucuna ulaştık. Bomba patladığında oradaydı ve havaya uçtu" dedi.

Soruşturmayı yürüten federal yetkili David Rausch ise patlamanın meydana geldiği alanda bulunan insan kalıntılarının DNA testinin ardından Warner'a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Warner'ın şehir merkezine park edilmiş karavan tipi araçla kendisini havaya uçurduğunu aktaran yetkililer, intihar bombacısının tek başına hareket ettiğine inandıklarını ifade etti. Yetkililer, patlamanın arkasındaki nedeni ise belirleyemediklerini kaydetti.

Patlamada 3 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan bu kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklanmıştı. Patlama nedeniyle kentte en az 41 bina zarar görürken, hasar oluşan iletişim sistemleri acil çağrı merkezi 911 dahil ev ve GSM hatlarını da etkilemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can Yama yeni dizsinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret Can Yama yeni dizsinden servet kazanacak! İşte bölüm başına alacağı ücret
Aşıda önemli gelişme: Koronaya karşı etkili!Aşıda önemli gelişme: Koronaya karşı etkili!
25 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!25 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye tepki

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Oğlunu dövüp babasını bıçaklayarak öldürdüler

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

Sokakta kalan Çiftçi: Allah devletimizden razı olsun

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

İddialı yarışmacı MasterChef'e veda etti! İşte finalistler

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

80 yaşındaki kadın 9'uncu kattan atlayarak intihar etti

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Meclis'te yumruklu kavga! Vekiller birbirine girdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Doktorlar teşhis koyamıyor: Bu bir Allah vergisi

Diğer Haberler

"Çin 2028’de dünyanın en büyük ekonomisi olacak"

2028'de dünyanın en büyüğü olacak!

Aşıda önemli gelişme: Koronaya karşı etkili!

Aşıda önemli gelişme: Koronaya karşı etkili!

Türkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

Türkiye'yle Salı günü serbest ticaret anlaşması imzalayacağız

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 81 milyonu geçti

Yunanistan'ın İyon Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma kararnamesi yürürlüğe girdi

Skandalın sinyalini verdiler! Yunanistan'dan kara suları hamlesi

Kamerun'da trafik kazası: 40 ölü, 18 yaralı

Ülke şokta! Kazada 40 kişi hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.