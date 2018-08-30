HABER

'ABD'yi panikleten Ovaköy mutabakatı' iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 08:18 | Son Güncelleme

Türkiye ve Irak’ın, Barzani’yi bypass edecek Ovaköy-Bağdat hattında mutabakata varmasının ABD’yi paniklettiği öne sürüldü. ABD’nin Suriye’deki temsilcisi Brett McGurk, Irak’ta Barzani, Talabani ve aşiretlerle görüştü. McGurk'ün, Kerkük’ün işgaliyle Irak-Türkiye sınırının ABD ve peşmergenin kontrolüne girmesi için ortak çalışmayı önerdiği de iddia edildi.

'ABD'yi panikleten Ovaköy mutabakatı' iddiası

Türkiye ve Irak arasındaki üst düzey görüşmelerde mutabakata varılan Ovaköy-Bağdat Hattı'nın, ABD’yi paniğe sevk ettiği iddia edildi.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, Irak Başbakanı Haydar İbadi’nin Ankara temasları sonrası harekete geçen ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Brett McGurk, başta Barzani ve Talabani olmak üzere bölge aşiret liderleriyle bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
Haberde, ‘Sömürge valisi’, ‘PKK/PYD CEO’su’ gibi sıfatlarla anıldığı belirtilen ve 2015 yılından beri bölgede görev yapan McGurk'ün, Musul, Erbil, Telafer ve Sincar’da bir dizi toplantı tertiplediği de ifade edildi. Görüşmelerde McGurk'ün, Türkiye-Irak ve Irak-Suriye sınırlarının ‘Bağdat güçlerinden temizlenerek güvenliğin Amerikan askerleri ve Peşmerge’ye devredilmesi’ konusunda aşiretlerden yardım istediği iddiası yer aldı.

İşte Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, o toplantının içeriği:

‘TELAFER HAVALİMANI ABD ÜSSÜ OLSUN’

Türkiye’den Irak’ın başkenti Bağdat’a açılacak alternatif Ovaköy hattının ilk ayağını teşkil eden ‘Telafer’, McGurk ve beraberindeki heyetin bölgedeki temaslarında özel konu başlığı olarak yer aldı. Farklı kitle temsilcilerinin önderleriyle Kerkük’te yapılan toplantıda açıkça Telafer’in Irak ordu güçlerinden temizlenerek ABD kontrolüne gireceği iddia edildi. McGurk sözkonusu toplantıda Telafer Askeri Havalimanı’nda İran askerleri ve İran yanlısı Haşdi Şabi milislerinin bulunduğunu, ABD güçlerinin Telafer Havalimanı’nı bu unsurlardan temizleyerek kontrolü ele geçirmek istediğini söyledi.

resized_85d74-24e2f826xec

SINIR HATTINA ABD ASKERİ

Brett McGurk tarafından organize edilen ve ABD’li 3 üst düzey ismin de katıldığı toplantılarda Türkiye ve Suriye sınırlarının ‘Amerikan askerlerinin desteğiyle Peşmerge güçlerine devredileceği’, Washington’un bu konuda kararlı olduğu ifade edildi. Brett McGurk 4 gün boyunca bölgede görüşme trafiği sürdürürken, ABD’li dışişleri ve savunma heyeti bir hafta daha Kuzey Irak’ta kalarak farklı kesimlerle görüşmeyi sürdürdü.

İŞGAL KERKÜK’Ü KAPSIYOR

Görüşmelerde ‘tartışmalı alanların taksimi’ de yeniden ele alındı. McGurk şu an Musul ve Kerkük’te 40 bin İran yanlısı milis bulunduğunu, Irak ordusunun yüzde 80 oranında Şii militanlardan oluştuğunu ve İran güdümlü olduğunu belirtti. McGurk, bölgenin ABD öncülüğünde Haşdi Şabi’den temizlenmesi konusunda tüm kesimlere işbirliği teklifinde bulundu. Irak’ın Türkiye ve Suriye sınırlarının tamamen ABD kontrolüne geçmesi sonrası Peşmerge’ye devredileceğini söyleyen McGurk, bir sonraki adımın ise Kerkük olacağını ve yine Kerkük’ün de Peşmerge idaresine bırakılacağını söyledi.

O PLANLARI BOŞA ÇIKARIN

Uzmanlar, McGurk ile ekibinin Irak kuzeyinde sürdürdüğü faaliyeti ‘Ovaköy’ü sabote girişimi’ olarak değerlendiriyor. Türkiye ve Irak hükümetlerinin Barzani ve Peşmerge bölgelerini by-pass ederek Habur Sınır Kapısı’na alternatif olarak açmaya çalıştığı ticaret ve ulaşım koridoru ABD tarafından baltalanmaya çalışılıyor. Panik içinde toplantılar icra eden ABD, Ovaköy’ü engelleme dışında başka planlar da yapıyor. Sınır bölgelerine Amerikan askeri yerleştirilir ve daha sonra buralar Peşmerge’ye teslim edilirse Washington bir taşla birçok kuş vurmuş olacak. Çünkü böylelikle hem Ovaköy-Bağdat Hattı projesi engellenecek hem ‘Peşmerge kontrolü’ görüntüsü altında PKK himayesine devam edilecek hem de Suriye PKK’sına (PYD) cephane sevkiyatı için Irak ile Suriye arasında kara lojistik yolu açık tutulacak. Ovaköy hattının bir an önce hayata geçirilmesi, Amerikan planlarının akim bırakılması için büyük önem taşıyor.

Türkiye ve Irak arasında varılan Ovaköy-Bağdat yolunun açılması mutabakatı sonrası bölgeye giden Brett McGurk, 4 gün boyunca Şabek, Türkmen, Arap, Kürt ve Hıristiyan temsilcilerle görüştü. Erbil'de Barzani, Süleymaniye'de ise Kubat Talabani ile görüşen McGurk'e ABD'den gelen 3 kişilik savunma ve dışişleri heyeti de eşlik etti.

ABD, Esed rejimiyle Şam'da petrol pazarlığına oturdu. Suriye ile ABD istihbaratının geçtiğimiz haziran ayındaki görüşmesi çeşitli kaynaklarca doğrulandı. İddiaya göre Suriye İstihbaratı (El-Muhaberat) Şefi Ali Memluk ile Şam Havalimanı'nda biraraya gelen CIA görevlileri, rejimden üç talepte bulundu: İran güçlerinin Suriye'nin güneyinden çekilmesi, yabancı savaşçılar dahil olmak üzere ülkedeki terörist gruplar hakkında istihbarat paylaşımı, Suriye'nin doğusundaki petrol bölgelerinde ABD'nin söz sahibi olması. Amerikalıların, taleplerin karşılanması halinde askeri güçlerini Suriye'den çekebileceklerini ima ettikleri ileri sürülüyor. 4 saatlik görüşmede El-Muhaberat Şefi Memluk'un ise muhataplarına, "Washington'la ilişkiler normalleşene dek güvenlik konularında işbirliği yapamayız. Ülkemizdeki güçlerinizi tamamen çekin" dediği belirtiliyor.

Kaynak: Yeni Şafak

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
Milli Piyango sorgula - 30 Ağustos Zafer Bayramı Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesiMilli Piyango sorgula - 30 Ağustos Zafer Bayramı Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldıVatan Caddesi trafiğe kapatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye ABD McGurk Ovaköy peşmerge Barzani Talabani

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Beşiktaş Burak Yılmaz'ın bonservisi için Trabzonspor'la anlaşmaya çalışıyor!

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor

ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Halk TV'de İsmail Dükel'den sonra bir şok açıklama da Uğur Dündar'dan! Twitter'dan paylaştı...

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK’dan “Büyük Zafer” klibi

TSK’dan “Büyük Zafer” klibi

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Kısa, uzun ve Resimli 30 Ağustos zafer bayramı mesajları

30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları: Kısa, uzun ve Resimli 30 Ağustos zafer bayramı mesajları

Trabzon'da pistten çıkan uçak millet kıraathanesi olacak

Trabzon'da pistten çıkan uçak millet kıraathanesi olacak

Milli Piyango sorgula - 30 Ağustos Zafer Bayramı Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula - 30 Ağustos Zafer Bayramı Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Günlük burç yorumları: 30 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Ağustos Perşembe İrem Su'dan günlük burç yorumları

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.