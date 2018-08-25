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ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.08.2018 08:41 | Son Güncelleme

ABD, foyası ortaya çıkan Donald Trump'ın azledilip azledilmeyeceğini tartışıyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı da konu hakkında bir yazı kaleme alarak ABD'de yapılan bir ankette Trump'a desteğin arttığını belirtti. Altaylı, "Sonuçlar ilginç. İddialar ciddileşip, isnatlar çoğaldıkça ABD halkının Trump’a desteği artıyor. Seçimlerde yüzde 50 oy alan Trump’ın görevde kalmasını isteyenlerin oranı geçen hafta yüzde 51 civarındayken, dün itibarıyla bu oran yüzde 54’e çıktı." diye yazdı

ABD'yi sallayan anket! Trump için çıkan sonuçlar şaşırttı

ABD'deki Trump tartışmalarını konu alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Bence Trump’ı destekleyen eğitimsiz Amerikalılar ayaklanma falan çıkarmaz. Hatta Trump’ın görevden alındığını bile sağır sultandan sonra duyar ama görünün o ki, “Derin Amerika” şimdilik Trump’tan memnun ve kullanmaya devam etmek istiyor. Üç gündür tüm Amerikan televizyonları bu konuyu sürekli tartışıyorlar. “İmpeachment” olacak mı, olmayacak mı?" ifadelerini kullandı.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle;

Amerika Birleşik Devletleri’nde medya heyecanlı.

Uzunca bir aradan sonra yine bir başkanın “azli” tartışılıyor.

Son olarak aynı durum Başkan Bill Clinton’ın başına gelmişti hatırlayacaksınız.

Clinton, Oval Ofis’te bir stajyerle seks yapmış, Oval Ofis’i “Oral Ofis”e çevirmişti.

Ancak görevden azledilmek istenmesinin nedeni, stajyerle seks yapması değil, “Yapmadım” demesi olmuştu.

Suç olan “yalan” söylemesiydi, “libidosunu” engelleyememesi değil.

Bu yüzden de Trump, porno oyuncusuyla yatması da dahil, hakkındaki hiçbir iddiaya doğrudan kendi yanıt vermedi.

Yalan söylemek istemediği için, bir şey söylememe yolunu tercih etti.

Ancak avukatı konuşunca her şey ortaya döküldü.

Şimdi tehditler havada uçuşuyor.

Trump, “Azledilirsem ekonomi çöker” dedi önce.

Dün de bir diğer avukatı, eski New York Belediye Başkanı Guiliani bir adım öteye giderek “Trump görevden azledilirse ülkede ayaklanma çıkar” diye daha net bir tehdit savurdu.

Bir ayaklanma çıkar mı, çıkmaz mı bilemem.

Bence Trump’ı destekleyen eğitimsiz Amerikalılar ayaklanma falan çıkarmaz. Hatta Trump’ın görevden alındığını bile sağır sultandan sonra duyar ama görünün o ki, “Derin Amerika” şimdilik Trump’tan memnun ve kullanmaya devam etmek istiyor. Üç gündür tüm Amerikan televizyonları bu konuyu sürekli tartışıyorlar. “İmpeachment” olacak mı, olmayacak mı?

FOX News bile tarafsız bir yayın yapma gayretinde.

İnternette ise iki haftadır “Trump görevden alınmalı mı?” yolunda anketler zaten yapılıyordu ancak şimdi kamuoyu araştırma şirketleri de ciddi anketler yapmaya başladılar.

Sonuçlar ilginç.

İddialar ciddileşip, isnatlar çoğaldıkça ABD halkının Trump’a desteği artıyor.

Seçimlerde yüzde 50 oy alan Trump’ın görevde kalmasını isteyenlerin oranı geçen hafta yüzde 51 civarındayken, dün itibarıyla bu oran yüzde 54’e çıktı.

Trump’a karşıtlık sertleştikçe, destek de artıyor.

Galiba 21. Yüzyılın ilk çeyreğinin siyaseti dünyanın her yerinde böyle şekilleniyor.

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