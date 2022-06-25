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ABD'yi sarsan saldırı! 5 aylık bebek hayatını kaybetti

25.06.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Chicago kentinde silahlı saldırganlar, araç içindeki 5 aylık bebeği öldürdü. Son zamanlarda sık sık yaşanan silahlı saldırılarla gündeme gelen ABD'de 24 Mayıs'ta bir okula düzenlenen saldırıda 2'si öğretmen 19'u öğrenci 21 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD'yi sarsan saldırı! 5 aylık bebek hayatını kaybetti

ABD'nin Chicago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu. Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin ardından yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Chicago polisi, başka bir araçta bulunan 41 yaşındaki bir adamın da gözünden yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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