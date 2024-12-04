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ABD'yi sarsan suikast! Yüz milyarlarca dolar değerindeki dev şirket UnitedHealthcare'in CEO'su Manhattan'da otelin önünde öldürüldü

04.12.2024 19:46
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ABD'yi sarsan bir suikast yaşandı. ABD'nin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden olan, piyasa değeri 600 milyar doları bulan UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi (CEO) Brian Thompson, New York'un kalbi Manhattan'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Pusuda bekleyen maskeli saldırgan, Thompson'u konferans için geldiği otele girerken vurduğu belirtildi. New York polisi, olay yerinden kaçan silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

ABD'yi sarsan suikast! Yüz milyarlarca dolar değerindeki dev şirket UnitedHealthcare'in CEO'su Manhattan'da otelin önünde öldürüldü

Polisin verdiği bilgiye göre UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson, sabah saatlerinde Manhattan’da bir konferans için geldiği otele girerken silahlı saldırının hedefi oldu. Saldırı Midtown Manhattan'da 6. ve 7. Caddeler arasındaki 54. Sokak'ta bir otelin girişinde yaşandı.

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GÖĞSÜNE DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Maskeli olduğu ve pusuda beklediği belirtilen silahlı saldırgan, otel girişinde Thompson’ın göğsüne defalarca ateş edip olay yerinden önce koşarak daha sonra bisiklete binerek kaçtı.

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Acil olarak Mount Sinai Hastanesine kaldırılan Thompson'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

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CENTRAL PARK'A KAÇARAK İZİNİ KAYBETTİRDİ

New York'un kalabalık yerlerinden olan Manhattan yarımadasında gerçekleşen olay sonrası polis, güvenlik kamerası görüntüleri ile şüphelinin kaçış yönünü belirledi.

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Yetkililer, saldırganın kentin en turistik ve yoğun noktalarından biri olan Central Park'a kaçarak izini kaybettirmek istediğini değerlendirdi.

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3 YILDIR ŞİRKETİN CEO'SUYDU

Polis, görgü tanıklarına dayanarak saldırganın maske takmış beyaz bir erkek olduğunu ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Son 20 yıldır ABD'nin önde gelen sağlık sigorta şirketlerinden biri olan UnitedHealthcare için çalışan 50 yaşındaki Thompson, 2021 yılından bu yana CEO olarak görev yapıyordu. (AA)

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AA-20241204-36378496-36378490-UNITEDHEALTHCARE_CEOSU_BRIAN_THOMPSON_MANHATTANIN_MERKEZINDE_VURULARAK_OLDURULDUBu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet New York suikast sydney sweeney
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