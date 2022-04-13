ABD'yi şoka uğratan olayda gelişme! Polis tespit etti: 50 bin dolar ödül verilecek

Polis, dün Brooklyn'de 10'u silahlı olmak üzere 23 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili bir kişi tespit etti. Polisin Brooklyn'deki metro saldırısıyla 'ilgili kişi' olarak tanımladığı adam, son yıllarda sosyal medyada pek çok video yayımlamış. Frank R. James adındaki adam videolarda sert, bağnaz görüşlerini dile getiriyor. Son zamanlarda paylaştığı videolarda ise New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın politikalarını eleştiriyor.

Polis, 62 yaşındaki Frank R. James'in Wisconsin ve Philadelphia'da adresleri olduğunu söyledi.

Bir yetkili, James'in son birkaç gün içinde Philadelphia'da minibüs kiraladığını, saldırının meydana geldiği metro hattının yakınına sürdüğünü ve orada bıraktığını söyledi. Minibüs salı günü öğleden sonra polis tarafından bulundu.

Polis, Frank James'in tutuklanmasına götürecek bilgiler için 50 bin dolar ödül teklif ediyor.

SOSYAL MEDYADAKİ VİDEOLARI

Polis, YouTube videosundan alınmış, James'e ait ekran görüntüsünü paylaştı.

Videolarda, polisin paylaştığı fotoğraftakiyle aynı kişi olduğu düşünülen adam, pek çoğu ırk ve şiddetle ilgili uzun konumşalar yapıyor ve bu konuları genellikle Rusya'nın Ukrayna'yı işgali de dahil olmak üzere güncel olaylarla ve Belediye Başkanı Adams'ın politikalarıyla ilişkilendiriyor.

1 Mart'ta YouTube'da yayınlanan bir videoda, videoda yer alan kişi Belediye Başkanı Eric Adams'ı, evsizlere odaklanan metrolarda kamu güvenliğine yönelik yakın zamanda açıklanan politikalar nedeniyle adıyla eleştirdi.

BROOKLYN'DEKİ TREN SALDIRISI

Tren, 12 Nisan Salı günü yerel saatle 8.30'da Brooklyn'in 36. Cadde istasyonuna yaklaşırken, kabinlerden birini duman doldurmaya başladı.

165 cm boyunda 'ağır yapılı' olarak tanımlanan bir adamın, insanlar paniğe kapılırken içeride tahribata yol açan bir gaz tüpünü açtığı bildirildi.

'Yeşil inşaat yeleği ve gri kapüşonlu sweatshirt' giyen şüpheli, kargaşa içinde rahat nefes alabilmek için gaz maskesi taktı.

Daha sonra bir silah çıkardı ve trenden inmeye çalışan insanlara ayrım gözetmeksizin ateş etmeye başladı.

Daily Mail'in haberine göre, suç mahallinde 9 mm'lik bir yarı otomatik tabanca ile birlikte "uzun şarjörler, bir balta, benzin, tüketici sınıfı havai fişekler ve bir hobi sigortası" bulundu.

