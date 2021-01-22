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“ABD Yoksul Ülkelere Aşı Dağıtım Programına Destek Verecek”

22.01.2021 01:04 | Son Güncelleme:
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“ABD Yoksul Ülkelere Aşı Dağıtım Programına Destek Verecek”

Yeni Başkan Joe Biden'ın kararıyla Dünya Sağlık Örgütü'ndeki (WHO) konumunu ve desteğini yeniden devreye sokacak olan Amerika’nın, kurumun yoksul ülkelere Corona aşısı dağıtımı programı COVAX’e de katılması bekleniyor

Yeni Başkan Joe Biden'ın kararıyla Dünya Sağlık Örgütü'ndeki (WHO) konumunu ve desteğini yeniden devreye sokacak olan Amerika’nın, kurumun yoksul ülkelere Corona aşısı dağıtımı programı COVAX’e de katılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar, Biden’ın Corona virüsüyle mücadele ekibinin tıp danışmanı Dr. Anthony Fauci’den geldi. WHO yönetim kurulu üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Fauci, Amerika’nın kurumdaki rolünü koruyacağını ve Corona virüsü pandemisinden HIV/AIDS salgınına kadar birçok konuda desteğe hazır olduklarını belirtti.

WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Fauci’nin açıklamalarının ardından, “Bugün WHO için ve küresel sağlık açısından da güzel bir gün. WHO uluslardan oluşan bir aile ve Amerika’nın aramızda kalacağına hepimiz memnun olduk” şeklinde konuştu.

Eski başkan Donald Trump, Corona virüsü pandemisi sürecinde Çin yanlısı adımlar atmakla suçladığı WHO’dan geçen yıl ayrılma kararı almış, ülkesinin kuruma sağladığı mali desteği kesmişti.

Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada, Kenya ve Güney Kore adına konuşan Avusturya temsilcisi de Amerika’nın WHO’da kalma kararından mutluluk duyduklarını söyledi ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışma sözü verdi.

Başkan Biden’ın yemin töreninden bir gün sonra konuşan Fauci, “Başkan Biden bugün gün içinde bir yönerge sunacak ve bu yönergede Amerika’nın COVAX’e dahil olma ve COVID-19 aşısı, terapi ve teşhis amaçlı dağıtımı, eşit erişim ve araştırma geliştirme hedefiyle devreye sokulan uluslararası çabalara destek verme niyeti de yer alıyor” dedi.

COVAX kapsamında yoksul ülkelere ilk aşıların Şubat ayında ulaştırılması hedefleniyor.

“Grafik eğrisi düzleşiyor olabilir”

Fauci gün içinde daha sonra Beyaz Saray’da gazetecilere ABD’deki durumla ilgili brifing verdi.

Son 7 günün ortalamasına bakıldığında pandemide grafik eğrisinin düzleşiyor olabileceğinin görüldüğünü ifade eden Fauci, İngiltere kaynaklı mutant virüsünün şu anda ABD’de 20 civarında eyalette tespit edildiğini aktardı.

Fauci, Güney Afrika’daki Corona virüsü mutasyonunun ise biraz daha kaygı verici olduğunu belirtirken, bu varyantın ABD’de olduğu yönünde henüz bir işaretin bulunmadığını ancak gelişmeleri dikkatle izlediklerini söyledi.

Mutasyonlara rağmen Pfizer ve Moderna’nın etkili olmayı sürdürmesini sağlayacak özelliklere sahip olduğunu kaydeden Fauci, mutasyonlar nedeniyle aşı üzerinde bazı değişiklikler yapmanın çok zor bir işlem olmadığını belirtti.

Fauci, 2021 yılı ortasına kadar çoğu Amerikalı’nın aşılanmış olacağı yönündeki düşüncesini koruduğunu da ifade ederek, “Yaz sonuna kadar Amerikalılar’ın yüzde 70-80’i aşı olursa, sonbahara kadar bir derece normalleşmeye yaklaşabiliriz” dedi. Ancak Fauci, aşı olmakta tereddüt edenlerin olacağı konusunda endişelerinin olduğunu sözlerine ekledi.

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