“ABD Yoksul Ülkelere Aşı Dağıtım Programına Destek Verecek”

Yeni Başkan Joe Biden'ın kararıyla Dünya Sağlık Örgütü'ndeki (WHO) konumunu ve desteğini yeniden devreye sokacak olan Amerika’nın, kurumun yoksul ülkelere Corona aşısı dağıtımı programı COVAX’e de katılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar, Biden’ın Corona virüsüyle mücadele ekibinin tıp danışmanı Dr. Anthony Fauci’den geldi. WHO yönetim kurulu üyelerine hitaben yaptığı konuşmada Fauci, Amerika’nın kurumdaki rolünü koruyacağını ve Corona virüsü pandemisinden HIV/AIDS salgınına kadar birçok konuda desteğe hazır olduklarını belirtti.

WHO Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Fauci’nin açıklamalarının ardından, “Bugün WHO için ve küresel sağlık açısından da güzel bir gün. WHO uluslardan oluşan bir aile ve Amerika’nın aramızda kalacağına hepimiz memnun olduk” şeklinde konuştu.

Eski başkan Donald Trump, Corona virüsü pandemisi sürecinde Çin yanlısı adımlar atmakla suçladığı WHO’dan geçen yıl ayrılma kararı almış, ülkesinin kuruma sağladığı mali desteği kesmişti.

Avrupa Birliği, İngiltere, Kanada, Kenya ve Güney Kore adına konuşan Avusturya temsilcisi de Amerika’nın WHO’da kalma kararından mutluluk duyduklarını söyledi ve çok taraflı işbirliğini güçlendirmek için birlikte çalışma sözü verdi.