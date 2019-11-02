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“ABD yönetimi bu yanlıştan dönmeli ve tarihi tarihçilere bırakmalıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 08:31 | Son Güncelleme

Nişantaşı Üniversitesi Senatosu, geçtiğimiz gün ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ‘Sözde Ermeni Soykırımı’ iddialarını yaptıkları açıklama ile kınadıklarını duyurdu.

“ABD yönetimi bu yanlıştan dönmeli ve tarihi tarihçilere bırakmalıdır”

İSTANBUL, (DHA)- Nişantaşı Üniversitesi Senatosu, geçtiğimiz gün ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ‘Sözde Ermeni Soykırımı’ iddialarını yaptıkları açıklama ile kınadıklarını duyurdu. Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, ABD yönetiminin bu yanlıştan dönmesi gerektiğini ve tarihi gerçeklere rağmen yapılan bu karalama kampanyasını reddettiklerini söyledi.

Sözde Ermeni soykırımı iddialarının hiçbir tarihi belgeye, kanıta veya arşiv çalışmasına dayandırılmaksızın önyargılı ve taraflı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmesini eleştiren Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, “Bu durum ülkemizin uluslararası kamuoyu önünde zor durumda bırakılmasını amaçlayan bir hamledir. Buna karşılık Türkiye Cumhuriyeti Devleti defaatle arşivlerin açılarak tarih biliminin politikacılara değil, bilim adamlarına bırakılmasını savunmuş, gerçeklere dayalı bir tarih yazımı konusunda ısrarcı olmuştur. Fakat sözde soykırım iddialarının sahipleri bilimsel gerçeklerle yüzleşmekten kaçmakta ve siyasi spekülasyon emeli gütmektedir. Türkiye’nin uluslararası arenada elde ettiği kazanımları cezalandırmayı amaçlayan bu spekülatif hamleler, ABD ve Türkiye arasındaki müttefiklik ve stratejik ortaklık hukukuna zarar vermektedir. Kökeni 20’nci yüzyıla dayanan dostluk ilişkimizin küçük bir grubun siyasi çıkar arayışlarına feda edilmeyeceğini ve bu açık yanlıştan dönüleceğini umuyor, ABD yönetimini tarih biliminin tarafsız bölgesine davet ediyoruz. Nişantaşı Üniversitesi Senatosu olarak da bu ‘Sözde Ermeni Soykırımı’ karar tasarısını kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

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