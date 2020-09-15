ABD Yönetimi Çinli Bazı Kurumların Ürünlerine İthalat Yasağı Getirdi

Başkan Donald Trump yönetimi, Çin’in batısındaki Şincan bölgesindeki beş kurumdan pamuk, giysi ve diğer bazı ürünlerin ithal edilmesine yasak koydu. Ancak Şincan’ın tamamından bu ürünlerin ithalatına yasak getirilmesi teklifiniyse incelemek üzere şimdilik rafa kaldırdı. İç Güvenlik Bakan Yardımcısı Vekili Kenneth Cuccinelli, ithalata getirilen bu yasakların Çin’in Uygur azınlığa yönelik zorla işçi çalıştırma uygulamasını hedef aldığını belirtti. Cuccinelli, bakanlığın daha geniş kapsamlı bölgesel yasakları değerlendirmekte olduğunu kaydetti. Reuters haber ajansına konuşan Gümrük ve Sınır Koruma yetkilileri Pazartesi açıklanan yasakların dışında Çin’in en büyük ihraç kalemleri arasındaki pamuk, pamuk tekstil ürünleri, domates gibi ürünlere daha geniş kapsamlı yasaklara hazırlandıklarını söylemişti. Trump yönetiminden konuyla ilgili bilgi sahibi bazı yetkililer, Reuters’a yaptıkları açıklamada Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Tarım Bakanı Sonny Perdue gibi yönetimden üst düzey isimlerin geniş kapsamlı yasakların tedarik zincirinde aksamalara neden olmasından duydukları endişeyi dile getirdiklerini belirtti.

Çin ayrıca ABD ile görüşülen ticaret anlaşmasının üzerinde uzlaşılan birinci aşamasına göre ABD’den büyük miktarda pamuk alma sözü vermişti. ABD’nin Çin’in pamuk üretimi konusunda önde gelen bölgesine koyacağı bu yasağın, anlaşmanın bu kısmını da tehlikeye atabileceği yorumu yapılıyor. Cuccinelli, bir şirket ya da tesis yerine bütün bölgeyi kapsayacak yasakları yasal düzlemde derinlemesine incelediklerini aktardı. İnsan kaçakçılığı, çocuk işçi çalıştırma ve insan hakları ihlallerini yasaklayan Amerikan yasaları çerçevesinde çıkartılan bu ticaret yasakları Gümrük ve Sınır Muhafaza tarafından zorla işçi çalıştırma şüphesi duyulan ürünlere uygulanıyor. Başkan Donald Trump yönetimi Çin’e Müslüman Uygurlar’a yönelik muamelesi nedeniyle baskı politikası uyguluyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre Şincan’da 1 milyon kadar Müslüman kamplarda zorla çalıştırılıyor. Çin ise iddiaları reddediyor ve çalışma kampı olduğu iddia edilen merkezlerin mesleki eğitim merkezleri olduğunu savunuyor.