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ABD yönetimi, İran'la 1955'te imzaladığı "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:45 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, İran'la 1955'te imzaladığı "Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku" anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.


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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN

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