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ABD yönetimi, Rusya'daki göstericilere yönelik müdahaleyi kınadı

23.01.2021 23:17 | Son Güncelleme:
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ABD yönetimi, Rusya'daki göstericilere yönelik müdahaleyi kınadı

ABD, Rusya'da düzenlenen protestolarda göstericilere ve gazetecilere yönelik uygulanan "sert yöntemleri" kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, bu hafta sonu Rusya'nın birçok kentinde düzenlenen protestolarda, göstericilere ve gazetecilere yönelik başvurulan sert yöntemleri kınıyor." ifadesini kullandı.

"RUSYA'DA TEMEL ÖZGÜRLÜKLERE YÖNELİK KISITLAMALARIN KORKUNÇ GÖSTERGELERİDİR"

Rus hükümetinin, daha önce de çeşitli tehditlerle insanların barışçıl şekilde toplanma ve ifade özgürlüğü haklarını ellerinden almaya çalıştığını belirten Price şu değerlendirmede bulundu:

"Rus halkının barışçıl şekilde toplanma hakkı ve ifade özgürlüğünü elinden almaya yönelik devam eden çabalar, muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması, protestoculara sert müdahalelerde bulunulması, Rusya'da sivil topluma ve temel özgürlüklere yönelik kısıtlamaların korkunç göstergeleridir."

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"NAVALNIY SERBEST BIRAKILMALI"

Price, Rusya'nın sadece anayasa gereği değil bağlı bulunduğu çeşitli sözleşmeler gereği de insan haklarına saygı göstermesi gerektiğinin altını çizerek Rusya'ya şu çağrıda bulundu:

"Rus makamlarını küresel haklarını kullandıkları için tutukladıkları herkesi serbest bırakmaya ve Aleksey Navalnıy'ı da ön koşulsuz bir şekilde bir an önce salıvermeye davet ediyoruz. Rusya'yı, Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesine yönelik uluslararası toplumun soruşturmasına katkı sağlamaya ve kendi topraklarında kimyasal silah kullanmasını açıklamaya çağırıyoruz."

Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenledi.

Polisin göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

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