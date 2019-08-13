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ABD yönetiminden göçmenlere oturum hakkı için yeni kriterler

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.08.2019 09:48 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, göçmenlerin sürekli oturum hakkı elde edebilmesi için “sosyal yardım almama” şartı getirdi.ABD’de, yoksul göçmenlerin vizelerinin uzatılmasını veya göçmenlerin oturum hakkı elde edebilmesi zorlaştırılıyor.

ABD yönetimi, göçmenlerin sürekli oturum hakkı elde edebilmesi için “sosyal yardım almama” şartı getirdi.
ABD’de, yoksul göçmenlerin vizelerinin uzatılmasını veya göçmenlerin oturum hakkı elde edebilmesi zorlaştırılıyor. ABD yönetimi, sürekli oturum hakkı elde etmek isteyen göçmenlere sosyal yardım almama şartı getirdi. Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarının her türlü çıkarının korunması ve sosyal güvenlik yardımlarını korumak amacıyla yeni düzenleme getirileceği duyuruldu. ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Direktörü Ken Cuccinelli Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, yeşil kart başvurularında finansman, eğitim, yaş ve İngilizce seviyesinin dikkate alınacağını söyledi.
Gelir seviyesi düşük göçmenlerin artık devletten sağlık sigortası, gıda veya barınma yardımı gibi destekler almasının engelleneceği belirten Cuccinelli, yardım alanların vatandaşlık işlemlerinin yapılmayacağı ve ülkeden gönderilebileceğini ifade etti. Trump yönetiminin Amerikan vergi mükelleflerini ve sosyal güvenlik hizmetlerini koruyacak yeni düzenlemesi 15 Ekim’de yürürlüğe girecek.
Gelir standartlarını karşılamayan veya Sağlık sigortası gibi sağlık hizmetleri devlet tarafından karşılanan, ev kiraları gibi avantajlardan yararlanma olasılığı bulunanların oturum hakkı almasının engellenebileceği belirtildi.
Göçmen hakları savunucuları, Ulusal Göç Hukuk Merkezi (NILC) ve bazı kuruluşlar yeni düzenlemenin düşük gelirli göçmenleri hedef alındığını belirterek, düzenlemenin durdurulması için dava açacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında daha genç, daha iyi eğitimli, İngilizce konuşan ve çalışanları desteklemek için tasarlanan, beceri temelline dayalı yeni bir göç sistemi için çalışmaların yapıldığını belirterek, 15 Ekimde yürürlüğe girecek yeni düzenlemenin ülke menfaatleri için gerekli olduğunu açıklamıştı.

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