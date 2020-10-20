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ABD yönetiminden Google'a monopol davası

20.10.2020 20:34 | Son Güncelleme

ABD Adalet Bakanlığı teknoloji devi Google'a monopol oluşturarak rekabet hukukunu ihlal etme suçlamasıyla dava açtı.

11 eyalet yönetimi bakanlığın dilekçesine destek verdi.Teknoloji devi Google, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihinin en büyük kartel davasıyla karşı karşıya kalabilir.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a yönelik dava dilekçesinde, şirketin internet arama motorları ve sanal reklamlar piyasasında monopol oluşturarak rekabet hukukunu ihlal ettiği iddiası yer alıyor. ABD'de 11 eyalet yönetimi, Adalet Bakanlığı'na bu konuda destek veriyor.

Başsavcı Yardımcısı Jeffrey Rosen basına yaptığı açıklamada, "Google dışlama pratikleri ile monopol gücüne ulaştı, bu hamleler rekabet açısından zararlı" ifadesini kullandı.

Google ise söz konusu suçlamaları reddetti. Suç duyurusunun "derinden hatalı" olduğunu açıklayan Google, "insanların Google'ı, buna zorlandıkları veya alternatif bulamadıkları için değil, tercih ettikleri için kullandığını" açıkladı.

Alphabet holdingi bünyesindeki Google, ABD'de en fazla kullanılan arama motoru.

ABD birimleri, uzun süredir Google, Facebook, Amazon gibi dev teknoloji şirketlerinin piyasadaki konumlarını mercek altına alıyor. Söz konusu şirketlere eleştirel yaklaşanlar, bu şirketlerin piyasadaki güçlerini kötüye kullandığı eleştirisinde bulunuyor.

dpa,AFP/BÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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