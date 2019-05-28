ABD yönetiminden İdlib'deki saldırılara tepki

"ABD, Rusya ve Suriye rejimi tarafından Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırılarından endişe duymaya devam ediyor. Okullar, pazarlar ve hastaneler gibi sivil altyapıların bombalanması çatışma ortamını tırmandırıyor. Bu saldırılar kabul edilemez. Acımasız şiddet, İdlib'de büyük oranda sivillerin yerlerinden edilmesine neden oluyor. Bu sebeple 300 bin masum erkek, kadın ve çocuk evlerinden kaçmak zorunda kaldı."

Bölgedeki sivillerin ve sivil yapıların ayrım gözetilmeksizin bombalandığını belirten Ortagus, şunları söyledi:

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Suriye'nin İdlib bölgesindeki saldırılara tepki göstererek, "ABD, Rusya ve Suriye rejimi tarafından Suriye'nin kuzeybatısında düzenlenen hava saldırılarından endişe duymaya devam ediyor." dedi.

Ortagus, bölgeden elde ettikleri kaynaklara da atıfta bulunarak "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine" yapılan saldırıların başlamasından bu yana onlarcası çocuk olmak üzere üzere 200'e yakın sivilin öldürüldüğünü ve yüzlercesinin de yaralandığını belirtti.

Ortagus, "Şiddet sona ermeli. Bu eylemlerin tehlikeli etkilerini hem halka açık bir şekilde hem de diplomatik kanallar üzerinden vurgulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Suriye'de son olarak Esed rejimine ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 24 sivil hayatını kaybetmiş, onlarca sivil yaralanmıştı.

Rejim, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne bir ay önce başlattığı geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirmiş, askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden geri almak için zaman zaman operasyon düzenlediklerini açıklamıştı.

- "İran ile savaş aramıyoruz"