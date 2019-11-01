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ABD yönetiminden Irak açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 22:52 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak hükümeti tarafından ülke içindeki sorunların çözümüne dair harcanan çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti - Pompeo: - "Irak hükümeti, sesini duyurabilmek için sokağa çıkan Irak halkının talep ettiği meşru talepleri dinlemelidir"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak hükümeti tarafından ülke içindeki sorunların çözümüne dair harcanan çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Pompeo, Irak hükümetinin ülkede devam eden protestoları yatıştırmak için attığı adımlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, Irak'taki sorunların çözümüne dair harcanan çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade eden Pompeo, "Irak hükümeti, sesini duyurabilmek için sokağa çıkan Irak halkının talep ettiği meşru talepleri dinlemelidir." dedi.

Pompeo, Irak'ta yaşanan durumları yakından takip ettiklerini, ekimdeki şiddete yönelik Irak hükümetinin yaptığı soruşturmanın yetersiz olduğunu, Irak halkının gerçek hesap verilebilirliği ve adaleti hak ettiğini belirtti.

- "Basın özgürlüğü, demokratik reformun doğasında var"

Pompeo, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Salih'in ilan ettiği çabalar kapsamında, son zamanlarda basın ve ifade özgürlüğüne yönelik getirilen ciddi kısıtlamalar gevşetilmelidir. Basın özgürlüğü, demokratik reformun doğasında var. ABD hükümeti, Irak halkını, kurumlarını, güvenliğini, istikrarını ve egemenliğini desteklemeye devam edecektir."

Ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de patlak veren ve Erbain törenleri dolayısıyla bir süre ara verilmesinin ardından 25 Ekim'de yeniden başlayan gösteriler, ikinci haftasına giriyor.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana düzenlenen gösterilerde 250'den fazla kişi hayatını kaybetti, 11 binden fazla kişi yaralandı.

Buna ilişkin olarak Irak hükümeti, işsizlik, yolsuzluk ve altyapı çalışmalarına hız vereceğini açıkladı.

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