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ABD yönetiminden, Irak'taki protestolara karışan kişilere yaptırım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.12.2019 20:52 | Son Güncelleme

Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün altında faaliyet gösteren grupların liderleri oldukları belirtilen Irak vatandaşı Laith el Gazali, Kais el Gazali ve Hüseyin Falih Aziz el Lami isimli 3 Irak vatandaşını, Irak'taki gösterilerde "insan hakları ihlalleri" işledikleri gerekçesiyle yaptırım listesine aldı - Iraklı milyoner iş insanı Hamis Ferhan el Hancar el Issawi de "yolsuzluk" suçlamasıyla yaptırım listesine alındı - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin: - "ABD, yolsuzluğu bitirmek adına Irak halkının yanında durmaktadır. Irak'ta insan hakları ihlali işleyen ve yolsuzluk yapan kişilerden hesap sormaya devam edeceğiz" - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Bugün, Irak'ta kamu malını çalıp barışçıl protestocuları hedef alan yozlaşmış Irak yetkililerinin cezalandırılması konusunda verdiğimiz sözü yerine getirmek için harekete geçiyoruz"

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Irak'taki hükümet karşıtı protestolara karışan ve İran destekli gruplara üye oldukları belirtilen 4 kişiyi, "insan hakları ihlalleri" ve "yolsuzluk" gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü'nün altında faaliyet gösteren bir grubun liderleri oldukları belirtilen Irak vatandaşı Laith el Gazali ve Kais el Gazali isimli iki kardeşi yaptırım listesine aldı.

Ayrıca, Kudüs Gücü'nün Irak'taki kollarını yöneten Hüseyin Falih Aziz el Lami isimli Irak vatandaşına da yaptırım uygulandığı aktarıldı.

Gazali kardeşlerin ve el Lami'nin, "Irak'taki barışçıl göstericilere ateş açtığı ve bu göstericileri öldürdüğü" belirtilen açıklamada, bu kişilerin insan hakları suçu işlediği vurgulandı.

Açıklamada, Iraklı milyoner iş insanı Hamis Ferhan el Hancar el Issawi'nin de "yolsuzluk" suçlamasıyla yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Irak yönetimini "barışçıl göstericileri öldürmekle" suçlayarak, "Barışçıl kamuoyu muhalefeti ve protestoları, demokrasilerin temel elementleridir. ABD, yolsuzluğu bitirmek adına Irak halkının yanında durmaktadır. Irak'ta insan hakları ihlali işleyen ve yolsuzluk yapan kişilerden hesap sormaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

- Pompeo'dan açıklama

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da konuya ilişkin Twitter'dan yazılı açıklama yaparak, Irak'daki yolsuzluğa bulaşan kişileri hedef aldıklarını belirtti.

Pompeo açıklamasında, "Bugün, Irak'ta kamu malını çalıp barışçıl protestocuları hedef alan yozlaşmış Irak yetkililerinin cezalandırılması konusunda verdiğimiz sözü yerine getirmek için harekete geçiyoruz. Siyasi liderler ve hükümet yetkilileri, Irak'ı ilk sıraya koymalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Irak'taki gösteriler

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere, 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

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