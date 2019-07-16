ABD Yönetiminden Sığınma Taleplerine Yeni Kısıtlama

Trump yönetimi Amerika’nın güney sınırından ülkeye girerek sığınma talebinde bulunanların çoğunu engellemek için harekete geçti. Yeni uygulamaya göre, sığınma talep etmek için ülkeye kara yoluyla gelen kişilerin ABD’den önce sığınma veren başka bir ülkeden geçmiş olmaları halinde ABD’den sığınma talep etmeleri mümkün olmayacak. Karar ABD Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları tarafından açıklandı.
Bu da Orta Amerika’dan kara yoluyla ABD’ye gitmeye çalışan göçmenlerin hepsinin karar kapsamına gireceği anlamına geliyor.
Adalet Bakanı William Barr, ABD-Meksika sınırına gelen göçmen sayısında çarpıcı artış yaşandığını söyledi ve bu göçmenlerin yalnızca çok küçük bir kısmının sığınma şartlarına uyduğunu belirtti.
Barr, “Uygunsuz sığınma taleplerinin sayısının fazla olması ülkenin göç sistemi üzerine daha fazla yük bindiriyor, sığınmanın insani amaçlarına gölge düşürüyor ve insan kaçakçılığı krizini tetikliyor” diye konuştu.
Salı gününden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen uygulamanın önümüzdeki günlerde yargıya götürülebileceği tahmin ediliyor.
Uygulamayla birlikte göçmenlerin ABD’den sığınma talep edebilmesi için ABD ve kendi ülkeleri dışında üçüncü bir ülkeden sığnma talep etmiş ve reddedilmiş olmaları gerekiyor.
ABD Guatemala ve Meksika’yla göç ve sığınma politakaları üzerine görüşmeler yürütüyor. ABD yönetiminin amacı güney sınırındaki yasa dışı sınır geçişlerinin ve sığınma taleplerinin sayısını azaltmak.
BM Mülteciler Dairesi (UNHCR) ise kararla ilgili “derin kaygı” duyduğunu bildirdi ve uygulamanın göçmenlerin sığınma talep etme hakkını kısıtladığını ve uluslararası standartların dışında onlara “ispat külfeti” yüklediğini belirtti. Bunun da insan haklarını ve özgürlükleri önemli ölçüde kısıtladığını kaydetti.
Kuralın daha çok ABD’ye güney sınırından akın eden göçmenlerin çoğunluğunu oluşturan Orta Amerikalılar’ı etkilemesi beklenirken başka göçmenler de etkilenecek. Son bir ayda Sınır Devriye birimleri Orta Afrika ve Haiti’den de güney sınırına gelenlerin sayısında artış olduğunu bildirmişti.
ABD’nin komşusu olan Kanada ve Meksika’dan gelenler ise uygulama kapsamında olmayacak.
Ocak ayından bu yana çoğu El Salvodar, Guatemala ve Honduras’tan 15 binden fazla sığınma talep eden göçmen, “Göçmen Koruma Protokolü” kapsamında Meksika’ya geri gönderildi. Bu kişiler ABD mahkemelerindeki sığınma davalarını Meksika’dan takip edecek.
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