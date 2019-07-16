ABD Yönetiminden Sığınma Taleplerine Yeni Kısıtlama

Trump yönetimi Amerika’nın güney sınırından ülkeye girerek sığınma talebinde bulunanların çoğunu engellemek için harekete geçti. Yeni uygulamaya göre, sığınma talep etmek için ülkeye kara yoluyla gelen kişilerin ABD’den önce sığınma veren başka bir ülkeden geçmiş olmaları halinde ABD’den sığınma talep etmeleri mümkün olmayacak. Karar ABD Adalet ve İç Güvenlik Bakanlıkları tarafından açıklandı.

Bu da Orta Amerika’dan kara yoluyla ABD’ye gitmeye çalışan göçmenlerin hepsinin karar kapsamına gireceği anlamına geliyor.

Adalet Bakanı William Barr, ABD-Meksika sınırına gelen göçmen sayısında çarpıcı artış yaşandığını söyledi ve bu göçmenlerin yalnızca çok küçük bir kısmının sığınma şartlarına uyduğunu belirtti.

Barr, “Uygunsuz sığınma taleplerinin sayısının fazla olması ülkenin göç sistemi üzerine daha fazla yük bindiriyor, sığınmanın insani amaçlarına gölge düşürüyor ve insan kaçakçılığı krizini tetikliyor” diye konuştu.

Salı gününden itibaren yürürlüğe girmesi öngörülen uygulamanın önümüzdeki günlerde yargıya götürülebileceği tahmin ediliyor.