ABD'den Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Ayr\u0131nt\u0131lar geliyor... Canl\u0131 yay\u0131nda h\u0131\u00e7k\u0131r\u0131klara bo\u011fuldu! 'Her g\u00fcn soyunurdum, para kar\u015f\u0131l\u0131\u011f\u0131...'ABD'nin Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi aday\u0131 Satterfield: 'T\u00fcrkiye'deki tutuklu ABD vatanda\u015flar\u0131n\u0131n hepsi serbest kalana kadar \u00e7aba sarfedece\u011fim'ABD'nin Ankara B\u00fcy\u00fckel\u00e7isi aday\u0131 Satterfield: "El\u00e7ilik g\u00f6revim onaylan\u0131rsa T\u00fcrkiye\u2019nin do\u011fru se\u00e7imi yapmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015faca\u011f\u0131m"
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