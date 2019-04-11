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ABD'den Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2019 22:31 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, barışçıl ve demokratik Sudan'ı desteklediğini belirterek, geçiş otoritesini yönetimde sivil katılımına izin vermeye çağırdı.

ABD'den Sudan'daki darbeyle ilgili ilk açıklama

Ayrıntılar geliyor...

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