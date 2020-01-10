ABD yönetiminin gündeminde "Irak'tan çekilme" konusu yok

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, gündemlerinde "Irak'tan çekilme" konusunun olmadığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ortagus, ABD ile Irak arasındaki iş birliğinin devamına vurgu yapan yazılı bir açıklama yaptı.

Ortagus, açıklamasında ABD'nin Orta Doğu'da "iyi bir misyonla" ve Irak'ta DEAŞ'la mücadele kapsamında bulunduğuna vurgu yaptı.

"Irak'taki askeri varlığımız DEAŞ'la mücadeleyi sürdürmek ve ABD'li, Iraklı ve koalisyon ortaklarımızı korumak amacına matuftur." ifadesini kullanan Ortagus, Irak'taki DEAŞ'la mücadele misyonunun halen önemli olduğunu belirtti.

Ortagus, Amerikan askerlerinin Irak'ta kalıp kalmayacağı ile ilgili sürece ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şu anda Irak'a giden heyetin amacı, Irak'la stratejik ortaklığımızı nasıl daha da geliştirebileceğimizi ve Orta Doğu'daki haklı ve uygun askeri varlığımızı konuşmaktır, yoksa askerlerin geri çekilmesini görüşmek değil."

Ortagus ayrıca, NATO'nun Irak'ta bundan sonra daha fazla nasıl rol üstlenebileceği konusunu da görüştüklerini vurguladı.