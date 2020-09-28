ABD Yönetiminin TikTok Yasağına Geçici Durdurma

Başkent Washington’daki federal bölge mahkemesi, Trump yönetiminin, popüler video uygulaması TikTok'un ülke içinde telefonlara yüklenmesinin yasaklaması kararını geçici olarak durdurdu. Yasağın, ABD Ticaret Bakanlığı'nın emriyle 27 Eylül’ün son dakikalarında yürürlüğe girmesi bekleniyordu. Yasak kararı, ABD yönetiminin, Çinli şirketlerle ilgili güvenlik endişelerini nedeniyle attığı adımlardan biriydi. Federal Yargıç Carl Nichols, TikTok’u temsil eden avukatlara ve Trump yönetimine, davanın nasıl seyir izleyeceğiyle ilgili görüşerek bir takvim belirlemesi için Çarşamba gününe kadar mühlet verdi. TikTok’un avukatları, Pazar günkü duruşmada, uygulamanın yasaklanmasının kullanıcılarının ifade özgürlüğünü ihlal edeceğini ve aynı zamanda şirkete onarılamaz zararlar getireceğini savundu. Federal yargıcın kararını memnuniyetle karşılayan avukatlar yaptıkları açıklamada, "Topluluğumuzun ve çalışanlarımızın yararına haklarımızı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ABD Ticaret Bakanlığı ise kararın ardından yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın Ağustos ayında çıkardığı ve TikTok'un Çin hükümetinin eline geçebilecek geniş bir veri yelpazesi topladığına dair endişelerine de dikkat çeken başkanlık kararnamesinin tamamen hukuka uygun olduğunu ve meşru ulusal güvenlik çıkarlarını desteklediğini bildirdi.

Bakanlık, hükümetin federal mahkeme kararına uyduğunu, ancak başkanlık kararnamesini ve uygulanmasını, hukuki zorluklara karşı şiddetle savunmayı sürdüreceklerini vurguladı. Geçici olarak durdurulan yasak, halen uygulamayı indirmiş olanların, TikTok'u kullanmasını engellemiyordu; ancak Amerika’da yeni kullanıcıların uygulamayı indirmesinin önüne geçiliyordu. Ancak yargıç Carl Nichols, 12 Kasım itibariyle TikTok'un ABD'de kullanılmasına yönelik kapsamlı yasakla ilgili herhangi bir engelleme getirmedi. Trump yönetimi ayrıca bir diğer popüler uygulama olan WeChat'i ABD’deki sanal mağazalardan kaldırmaya çalışıyordu. Ancak geçen hafta bir başka federal yargıç, Çin menşeli uygulamaya yönelik yasağı durdurmuştu. Çin, ABD'nin uygulamaların güvenliğe tehdit teşkil ettiği iddialarını reddediyor ve Washingon’u Çinli şirketlere baskı yapmakla suçluyor. ABD Adalet Bakanlığı Cuma günü WeChat yasağının, dava sürerken yürürlüğe girmesine izin verilmesini istedi ve uygulamanın ABD’de kullanılmaya devam etmesine izin vermenin, ülkeye zarar vereceğini savundu.