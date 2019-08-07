WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Başmüfettişliğince Kongreye sunulan rapora göre, ABD, Suriye'de DEAŞ sonrası dönem için terör örgütü YPG/PKK dahil iş birliği yaptığı "ortak güçlerin" sayısını 100 binden 110 bine çıkarmayı hedefliyor.

Pentagon Başmüfettişliği, DEAŞ Karşıtı Koalisyonun yürüttüğü Doğal Kararlılık Operasyonu 1 Nisan-30 Haziran dönem raporunu Kongreye sundu.

116 sayfalık raporda ağırlıklı olarak, DEAŞ'ın fiziksel olarak yenilmesinin ardından özellikle Suriye'de isyancı güçler olarak halen "tehdidini" sürdürdüğü savunuldu. Bu kapsamda örgütle mücadele kadar DEAŞ sonrası döneme ilişkin hazırlıkların da hız kesmeden devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Raporun, "Suriye'deki Ortak Güçlerin Kapasite İnşası" başlıklı bölümünde ise DEAŞ sonrası dönem için öngörülen faaliyetler arasında "YPG/PKK'nın büyütülmesi" maddesine de yer verildi.

- 110 bine yükseltilmesi hedefleniyor

Raporda, "Suriye'de fiziksel olarak DEAŞ'ın yenilmesi ve odak noktasının örgütün yeniden canlanmasının engellenmesine kaymasıyla, Suriye'deki ortak güçlerin kompozisyonu da değişiyor. Birleşik Ortak Görev Gücü-Doğal Kararlılık Operasyonunun (CJTFOIR) planı, (Suriye'deki) tüm ortak güçlerin yüzde 10 artırılmasına yardım etmek ve tüm bileşenler arasında yeni güçler oluşturmaktır." ifadeleri yer aldı.