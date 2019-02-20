ABD, YPG/PKK'ya desteğini sürdürmeyi planlıyor

Ancak ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), daha önce defalarca revize ettiği yardım gerekçesini bir kez daha revize etmiş görünüyor.

Böylece Suriye'de DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle YPG/PKK'yı desteklediğini iddia eden ABD'nin örgüte yardım bahanesi ortadan kalkmış oldu.

Amerikalı askerler çekilirken, ABD'nin SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK ile ilişkisi, örgüte verilen silahların akıbeti, DEAŞ'tan alınan bölgelerde istikrarın sağlanması, sağ ele geçirilen DEAŞ mensuplarının akıbeti gibi birçok konudaki soru yanıt bekliyor.

WASHINGTON (AA) - KASIM İLERİ - ABD, Suriye'de DEAŞ ile mücadeleyle sınırlı olması şartıyla SDG ismini kullanan YPG/PKK'ya verdiği desteği, DEAŞ'ın elindeki toprakların tamamı alınmasına rağmen devam ettirecek.

AA muhabirinin, "DEAŞ'ın elindeki son toprak parçasının da alınması ve ABD'nin de Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG'ye verilen silahları geri toplayacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, ABD'nin örgüte desteğinin devam edeceğini söyledi.

Binbaşı Robertson şu ifadeleri kullandı:

"SDG, DEAŞ ile mücadelede etkili ve güvenilir bir ortak oldu. SDG'ye verilen silahların sınırlı, göreve özel ve DEAŞ'ın yenilmesi hedeflerini elde edecek ölçüde olacağını ifade ettik. (Suriye'nin) Kuzeydoğunun özgürleştirilmesi tamamlanmak üzere ama daha yapılacak iş var. Onlar, alınan toprakları temizlerken ve DEAŞ'ın tekrar ortaya çıkmasını engellerken, ortağımız SDG'ye destek vermeye devam edeceğiz."

ABD, 2015'ten beri YPG/PKK'ya Suriye Arap Koalisyonu perdesi altından silah veriyordu. ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2017'de Rakka operasyonu kapsamında YPG/PKK'ya doğrudan silah sağlanması talimatını vermişti.

Pentagon ise bu silahların Rakka operasyonuyla sınırlı olacağını ve Rakka operasyonundan sonra ağır silahların örgütten geri alınacağını açıklamıştı.