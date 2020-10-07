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ABD yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 16:00 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına ait 7 borda numaralı ’USNS Carson City’ isimli yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.Marmara Denizi’nden 14.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan 103 metre uzunluğundaki ABD Donanmasına ait 7 borda numaralı ’USNS Carson City’ isimli yüksek hızlı transfer gemisi, 15.30 sıralarında Kilitbahir Kalesi ile ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerine geldi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanmasına ait 7 borda numaralı ’USNS Carson City’ isimli yüksek hızlı transfer gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçerek, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi’nden 14.30 sıralarında Çanakkale Boğazı’na giriş yapan 103 metre uzunluğundaki ABD Donanmasına ait 7 borda numaralı ’USNS Carson City’ isimli yüksek hızlı transfer gemisi, 15.30 sıralarında Kilitbahir Kalesi ile ‘Dur Yolcu’ yazısı önlerine geldi. ABD Donanmasına ait gemiye, boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Yüksek hızlı transfer gemisi ’USNS Carson City’, Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

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