ABD Yüksek Mahkemesi: Büyük işletmelerde çalışanlara Covid aşısı zorunluluğu getirilemez

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Joe Biden'ın büyük işletmeler için getirdiği Covid aşısı mecburiyeti, çalışanları haftalık teste tabi tutma ve iş yerinde maske takma zorunluğu kararını durdurdu. Mahkeme, Biden yönetiminin yetkisini aştığına hükmetti.

Yüksek Mahkeme, kararı 3'e karşı 6 oyla aldı. Mahkemenin muhafazakar üyeleri Biden yönetiminin kararının durdurulmasından, liberal üyeleri ise kararın uygulanmasından yana oy kullandı.

Kasım ayında açıklanan karar, 100'den fazla çalışanı olan tüm iş yerlerini kapsıyordu ve 4 Ocak'ta uygulanmaya başlanmıştı.

Yaklaşık 84 milyon kişiyi etkileyecek karar aynı zamanda, Biden yönetiminin pandemiyle mücadele stratejisinin çok önemli bir ayağıydı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçen hafta yaptığı açıklamada, koronavirüsün Omicron varyantının ülkede hızla yayıldığına dikkati çekerek, kararı sonuna kadar savunacaklarını söylemişti.

Biden üzgün, Trump memnun

ABD Başkan Joe Biden, mahkemenin, birçok kişinin hayatını kurtaracak sağduyulu bir politikayı reddetmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Biden'ın selefi Donald Trump mahkemeyi kararı nedeniyle övdü. Mahkemenin, Biden yönetimi karşısında geri adım atmamasından dolayı gurur duyduklarını belirten Trump, "Zorunlu aşı uygulaması ekonomiyi yerle bir edecekti" dedi.

Amerikan yönetimine göre uygulamayla, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaklaşık 6 ayda 6 bin 500 kişinin hayatını kaybetmesi, 250 bin kişinin de hastaneye kaldırılması önlenecekti.

Öte yandan, ABD'de Yüksek Mahkeme ayrıca 4'e karşı 5 oyla devlet hastanelerinde sağlık çalışanları için aşı zorunluluğu uygulamasının devamını kararlaştırdı.

ABD'de şu ana kadar açıklanan toplam koronavirüs vaka sayısı 63 milyondan fazla.

Ülkede Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 850 bine yaklaştı.

ABD'de iki doz aşı olanların oranı yüzde 63. Bu oran İngiltere'de yüzde 71, İtalya ve Fransa'da yüzde 75, Kanada'da ise yüzde 79.

