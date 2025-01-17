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ABD Yüksek Mahkemesi'nden TikTok kararı! Yasaklanıyor, 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek

17.01.2025 19:27
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ABD Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Yasa, 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek. ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını 58’e karşı 360 oyla geçtiğimiz yıl onaylamıştı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nden TikTok kararı! Yasaklanıyor, 19 Ocak'ta yürürlüğe girecek

ABD’nin TikTok savaşında yeni bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, ülkede TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı onayladı. Yasanın ifade özgürlüğü haklarını ihlal etmediğini belirten mahkeme, ABD hükümetinin uygulamaya sahip olan Çinli ByteDance şirketi ilgili meşru ulusal güvenlik endişelerini ortaya koyduğuna karar verdi. Yasa, 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girecek.

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360 OYLA GEÇEN YIL ONAYLANMIŞTI

ABD Temsilciler Meclisi, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok’un ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısını 58’e karşı 360 oyla geçtiğimiz yıl onaylamıştı. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul oylamanın ardından, “Bu tasarı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden koruyor. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında bir casus balonudur“ demişti.

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"ANAYASA BİZİM TARAFIMIZDA" DEMİŞTİ

TikTok CEO'su Shou Zi Chew ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın da onayladığı yasayı engellemek için başlattıkları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini ifade ederek, “İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
tiktok ABD Amerika Birleşik Devletleri
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