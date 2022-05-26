“ABD Yunan Adası Yakınında İran Petrolüne El Koydu”

Reuters haber ajansına konuşan üç kaynak, ABD'nin Yunanistan yakınlarında Ruslar’ın işlettiği bir gemide bulunan İran petrolüne el koyduğunu söyledi.

Kaynaklar, Amerikalı yetkililerin petrolü başka bir gemiyle ABD’ye göndereceğini kaydetti.

Yunan yetkililer geçen ay, ülkenin güneyindeki Eğriboz adasının kıyılarında içinde 19 Rus mürettebatın bulunduğu İran bandıralı Pegas gemisine el koymuştu.

Yunan yetkililer gemiye, Ukrayna işgali sonrası Rusya'ya karşı açıklanan AB yaptırımları nedeniyle el konulduğunu açıklamıştı.

Ancak daha sonra gemi, sahiplerine uygulanan yaptırımlarla ilgili karışıklıklar nedeniyle serbest bırakılmıştı.

1 Mart'ta adını Lana olarak değiştiren ve 1 Mayıs'tan bu yana İran bandırasını taşıyan tanker, serbest kaldığından beri Yunan karasuları yakınında bulunuyor. Gemi daha önce Rus bandırası taşıyordu.

Yunanistan Denizcilik Bakanlığı'ndan bir kaynak bugün yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın "gemideki yükün İran petrolü olduğunu Yunanistan'a bildirdiğini" söyledi.

Aynı kaynak Reuters haber ajansına daha fazla ayrıntı vermeden, "Yük, ABD’nin kiraladığı başka bir gemiye transfer edildi" dedi.

İddia, ABD'nin dün İran Devrim Muhafızları'nın Kudüs Gücü’ne, Rusya’nın desteklediği petrol kaçakçılığı ve kara para aklama ağı diye açıkladığı sebeplerle yaptırım uygulamasının ardından geldi.

Yaptırımlar, Washington’un İran'la nükleer bir anlaşmayı canlandırmaya çalıştığı bir dönemde uygulandı.

Amerikalı ve Rus yetkililer Reuters haber ajansının bilgi talebine yanıt vermedi.

Batılı bir başka kaynak da Reuters haber ajansına gemideki petrole el konulduğunu doğruladı. Kaynak, petrolün Yunan nakliye şirketi Dynacom’un işlettiği Liberya bandıralı tanker Ice Energy'ye aktarıldığını söyledi.

Dynacom'daki bir kaynak, "gemiden Dynacom'un Ice Energy tankerine petrol naklinin sürdüğünü ve Ice energy’nin daha sonra ABD’ye gideceğini" söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA’nın dünkü haberine göre, İran Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'ın Tahran'daki büyükelçiliğinin maslahatgüzarını, Yunan sularında İran bandıralı bir geminin kargosuna el konulmasının ardından, bakanlığa çağırdı.

Habere göre Yunan maslahatgüzar, İran hükümetinin itirazları hakkında bilgilendirildi.

Yunan hükümet yetkilileri IRNA’nın haberini teyit etmedi.

Eikon'daki gemi izleme verilerine göre, Ice Energy bugün Eğriboz yakınlarında demirlenmiş olarak konumunu bildirdi.

Pegas, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden iki gün önce 22 Şubat'ta ABD’nin yaptırım uyguladığı beş gemi arasında yer aldı. Bu yaptırım, Washington'un Rusya'nın savunma sektörü için önemli olarak gördüğü bankalarından, Promsvyazbank'a uygulanan geniş yaptırımların bir parçası.

Geminin Rus sahibi denizcilik şirketi Transmorflot’a ise 8 Mayıs'ta yaptırım uygulandı.

İran’ın tanker trafiğini izleyen ve merkezi ABD’de bulunan Nükleer İran'a Karşı Bileşik Cephe (UANI) isimli grup, Pegas gemisinin 19 Ağustos 2021'de İran'ın Sirri Adası'ndan yaklaşık 700 bin varil ham petrol yüklediğini söyledi.

UANI’nin analizine göre, bu yükten önce Pegas, 2021'de 3 milyon varilin üzerinde İran petrolü taşıdı ve bu varillerin 2,6 milyonu Çin'e ulaştı.

2020'de Washington, Venezuela’ya hareket eden dört kargo İran yakıtına el koydu ve bunları, isimleri açıklanmayan yabancı ortakların yardımıyla, ABD’ye giden iki gemiye aktardı.

Bu el koymalar, bir ABD bölge mahkemesinin bir davada kargo gönderileri için aldığı bir karar sonrasında gerçekleşti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimi, nükleer programında kısıtlamalara gitmesi karşılığında dünya güçlerinin Tahran'a uluslararası mali yaptırımları kaldırdığı 2015 anlaşmasını yeniden başlatmak için dolaylı görüşmelerde bulunuyor. Eski Başkan Donald Trump, 2018 yılında ABD’yi anlaşmadan çekmişti.

Görüşmeler Mart ayında nükleer anlaşmayı canlandırmaya yakın göründüyse de Rusya'nın son dakika talepleri ve Washington'un Devrim Muhafızları’nı terör listesinden çıkarıp çıkarmayacağıyla ilgili belirsizlik sonrasında durdu.

ABD’nin İran ile nükleer müzakerelere liderlik eden en üst düzey yetkilisi Robert Malley dün yaptığı açıklamada, nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma şansının en iyi tabirle sallantıda olduğunu ve Washington'ın İran'a yaptırımları sıkılaştırmaya hazır olduğunu söyledi.

