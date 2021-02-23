HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'ABD, Yunanistan’da 20’den fazla yeni üs istiyor'

'ABD, Yunanistan’da 20’den fazla yeni üs istiyor'

23.02.2021 09:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
'ABD, Yunanistan’da 20’den fazla yeni üs istiyor'

Yunan medyasının ortaya attığı bu iddia dünya gündeminde bomda etkisi yarattı. Washington yönetiminin yapılması planlanan yeni savunma anlaşmasında Yunanistan'da 20'den fazla yeni konuşlanma yeri istediği öne sürüldü.

ABD'nin Ege ve Batı Trakya'da Yunanistan ile askeri tatbikatları sıklaştırmasının ardındaki gerçekle ilgili Yunan medyası çarpıcı iddialarda bulundu.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima'nın haberine göre, Washington ve Atina, Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı 3 yıl içinde ikinci kez güncelleme çalışmaları yaparken ABD tarafından askeri varlığın artmasını sağlayacak bazı talepler geldi.

ABD, YUNANİSTAN'DA 20 YERDE DAHA KONUŞLANMAYI İSTİYOR

Yunan medyasına göre ABD, ilk olarak anlaşmanın 5 yıl gibi bir süre için uzatılmasını isterken, ikinci olarak da ABD askerlerinin konuşlanma yerlerine yenilerinin eklenmesini önerdi. Haberde ABD’nin 20’den fazla yeni konuşlanma yerinin bulunduğu bir belge sunduğunun konuşulduğu aktarıldı.

Girit Adası'ndaki Suda Üssü gibi yeni bir daimi üs kurulmasının görüşülmediği ancak İskiri Adası’nın da yer aldığı önerilen konuşlanma yerlerinin, Yunan ve ABD birliklerinin halihazırda ortak yetiştirme faaliyetleri yürüttüğü ya da NATO altyapısı olan yerler olduğu belirtildi.

Yunan yayın organı, mutabakat sağlanması halinde yeni anlaşmanın uygulanmasının zor olmayacağını, zira teknik ve hukuki detayların önceki anlaşmayla ilgili müzakerelerden bilindiğini de kaydetti.

ASKERİ ÜSLER GENİŞLETİLİYOR

İki ülke arasındaki ilk anlaşmaya göre ABD’nin sadece Girit Adası’nda Suda Üssü bulunuyor. Ekim 2019’da imzalanan güncellenmiş anlaşma, Suda Üssü’nün genişletilmesini, Stefanovicio, Larissa ve Alexandroupoli üslerinin altyapısının ABD’ye sağlanmasını, ayrıca Yunanistan’ın onayıyla ABD’nin ülkedeki her askeri tesisi kullanma imkanına sahip olmasını öngörüyordu.

Ekim 2020’de Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ABD’yle olan savunma anlaşmasının kapsamını genişletmeyi veya yeni anlaşma imzalamayı planladıklarını söylemişti.

18 Şubat’ta ise Yunan Dışişleri Sözcüsü Alexandros Papaioannou da, “Amerikan üslerinden bahsettiğimizde, Soğuk Savaş döneminde bulunan ABD üslerini ifade etmiyoruz. Artık ‘farklı çerçeveler’ söz konusu ve taraflar, ABD’yle savunma iş birliği konusunda tamamen farklı bir yoldan hareket ettiler” demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı'Söyleseler inanmazdım' Dedesinden 700 yıllık kale miras kaldı
Pek çok kişi telefonuna indirdi! Büyük tehlike ortaya çıktıPek çok kişi telefonuna indirdi! Büyük tehlike ortaya çıktı
Tarık suresinin meali ve faziletiTarık suresinin meali ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

İğrenç olay! Karşı apartmandaki kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Polisi alarma geçiren ihbar: Parti yaparken yakalandılar

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Şeyma Subaşı aşkını dövme yaptırdı! Sosyal medyadan paylaştı

Ons altın 2075 doları görebilir

Ons altın 2075 doları görebilir

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Banka müdürünün, başına silah dayadığı kadın konuştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Böylesi sadece filmlerde olmuyormuş

Diğer Haberler

El Chapo'nun eşi de ABD'de tutuklandı!

El Chapo'nun eşi de ABD'de tutuklandı!

Clubhouse: Uygulamadaki konuşmaların başka bir sitede yayınlanabildiği ortaya çıktı

Pek çok kişi telefonuna indirdi! Büyük tehlike ortaya çıktı

Normalleşme: İngiltere'den Türkiye'ye tatil rezervasyonları arttı

İngiltere'nin kararı sonrası büyük artış: Türkiye'ye geliyorlar

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun eşi Emma Colonel Aispuro ABD'de tutuklandı

Uyuşturucu baronu El Chapo'nun eşi ABD'de tutuklandı

Son Dakika: Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Kanada, Çin'in Uygur Türklerine olan uygulamalarını 'soykırım' olarak tanıdı

Rusya’dan AB'ye yaptırım tepkisi: Kanuna aykırı saçma talepler kabul edilemez

Rusya’dan AB'ye yaptırım tepkisi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.