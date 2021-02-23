'ABD, Yunanistan’da 20’den fazla yeni üs istiyor'

ABD'nin Ege ve Batı Trakya'da Yunanistan ile askeri tatbikatları sıklaştırmasının ardındaki gerçekle ilgili Yunan medyası çarpıcı iddialarda bulundu.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden To Vima'nın haberine göre, Washington ve Atina, Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nı 3 yıl içinde ikinci kez güncelleme çalışmaları yaparken ABD tarafından askeri varlığın artmasını sağlayacak bazı talepler geldi.

ABD, YUNANİSTAN'DA 20 YERDE DAHA KONUŞLANMAYI İSTİYOR

Yunan medyasına göre ABD, ilk olarak anlaşmanın 5 yıl gibi bir süre için uzatılmasını isterken, ikinci olarak da ABD askerlerinin konuşlanma yerlerine yenilerinin eklenmesini önerdi. Haberde ABD’nin 20’den fazla yeni konuşlanma yerinin bulunduğu bir belge sunduğunun konuşulduğu aktarıldı.

Girit Adası'ndaki Suda Üssü gibi yeni bir daimi üs kurulmasının görüşülmediği ancak İskiri Adası’nın da yer aldığı önerilen konuşlanma yerlerinin, Yunan ve ABD birliklerinin halihazırda ortak yetiştirme faaliyetleri yürüttüğü ya da NATO altyapısı olan yerler olduğu belirtildi.

Yunan yayın organı, mutabakat sağlanması halinde yeni anlaşmanın uygulanmasının zor olmayacağını, zira teknik ve hukuki detayların önceki anlaşmayla ilgili müzakerelerden bilindiğini de kaydetti.