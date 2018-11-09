HABER

"ABD, Yüzyılın Anlaşması için Lübnan'daki Filistin kamplarını karıştırıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:32 | Son Güncelleme

Hamas'ın Lübnan sorumlusu Ali Bereke: "ABD, Yüzyılın Anlaşması planını uygulamak için Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarını karıştırıyor" "ABD, UNRWA'ya yardımları durdurarak Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinliler arasında fitne çıkarıyor" "Tüm Filistinli gruplara, ABD'nin, Lübnan'daki mülteci kamplarında kurduğu bu tuzağa düşmemeleri çağrısında bulunuyorum. Herkes uyanık olmalı"

VESİM SEYFETTİN - ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adıyla Filistin'e dayattığı planı hayata geçirmek için Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarını karıştırdığı iddia ediliyor.

Son olarak geçen ay ülkenin güneyindeki Sayda kentinde bulunan Miye Miye Filistin Mülteci Kampı'nda Fetih Hareketi'ne bağlı "Ulusal Güvenlik" ile Hizbullah tarafından desteklenen "Ensarullah Hareketi" arasında yaşanan çatışmalarda 9 kişinin hayatını kaybetmesi, "Mülteci kamplarını karıştıran gizli eller mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

Hamas'ın Lübnan sorumlusu Ali Bereke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miye Miye Mülteci Kampı'nda yaşanan çatışmaları hatırlatarak, yaklaşık 400 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan Lübnan'da yaşanan bu olayların Filistin davasına zarar verdiğini söyledi.

Mülteci kamplarında yaşanan bu çatışmaların ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" adıyla Filistinlilere dayattığı plana hizmet ettiğine dikkati çeken Bereke, "ABD, Yüzyılın Anlaşması planını uygulamak için Lübnan'daki Filistin mülteci kamplarını karıştırıyor." dedi.

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planında ikinci aşamaya geçtiğini kaydeden Bereke, Washington yönetiminin bu bağlamda Filistinli mülteciler meselesi ve geri dönüş hakkını tasfiye etmek istediğini ifade etti.

Bereke, "ABD, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yardımları durdurarak Lübnan mülteci kamplarındaki Filistinliler arasında fitne çıkarıyor." diye konuştu.

- "ABD'nin tuzağına düşmeyin" uyarısı

Miye Miye Mülteci Kampı'nda yaşanan olayların "İsrail'i memnun etmek, Yüzyılın Anlaşması planını uygulamak, Filistin mülteci kamplarını ortadan kaldırmak ve Filistin davası ile dönüş hakkı tasfiye edilerek Filistinlilerin göç ettirilmesini sağlamak" bağlamında çıkarıldığını söyleyen Bereke, şunları kaydetti:

"Tüm Filistinli gruplara, ABD'nin, Lübnan'daki mülteci kamplarında kurduğu bu tuzağa düşmemeleri çağrısında bulunuyorum. Herkes uyanık olmalı. Filistin mülteci kamplarını karıştırmaya çalışan ve burada gizli elleri olan ABD yönetimine güvenilmez."

Bereke, Lübnan hükümetinden "Filistinli mültecilerin direnişine destek vermesini" isterken, Miye Miye Mülteci Kampı'nda sağlanan ateşkesin güçlendirilmesi için ise Filistinli güçlerin birtakım adımlar attığını aktardı.

- Lübnan'da düşmanımız yok

Hamas'ın Lübnan'da toplumsal barışı ve Filistin mülteci kampları ile çevresindeki güvenliği korumakta kararlı olduğunu vurgulayan Bereke, Lübnan ile Filistin arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Bereke son olarak kardeş Lübnan halkıyla aynı geminin yolcusu olduklarına işaret ederek, "Lübnan'da bizim herhangi bir düşmanımız yok. Filistin'in namlusu Siyonist düşmana doğrultulmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki Miye Miye Filistin Mülteci Kampı'nda geçen ay Fetih Hareketi'ne bağlı "Ulusal Güvenlik" ile Hizbullah tarafından desteklenen Ensarullah Hareketi mensubu iki kişi arasında yaşanan tartışma bir süre sonra çatışmaya dönüşmüş, çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenlerin kimliği Fetih Hareketi'nden Ahmed Mansur ve Muhammed Ays olarak açıklanırken, çıkan olaylarda aralarında Hamas'ın Miye Miye Filistin Mülteci Kampı temsilcisi İbrahim Selame'nin de bulunduğu en az 20 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
Yavru köpek, konteynerin altından vinçle kurtarıldıYavru köpek, konteynerin altından vinçle kurtarıldı
Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladıBaba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Hamas yüzyılın anlaşması

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstiklal Caddesi'nde 'duygu sömürüsü' tepkisi

İstiklal Caddesi'nde 'duygu sömürüsü' tepkisi

Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!

Tahtakale'de sahte ürün operasyonu!

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.