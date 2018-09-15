"ABD, Yüzyılın Anlaşması'nın yüzde 70'ini uyguladı"

ABD’nin Filistin yönetimine herhangi bir barış önerisi konusunda danıştığı yönündeki iddiaları reddeden Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt’ın açıklamaları için de "saptırma" değerlendirmesinde bulundu.

Ureykat, Suudi Arabistan, BAE ve Mısır'ın da desteklediği öne sürülen Yüzyılın Anlaşması'nın yüzde 70'ini uyguladığını belirterek, "ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve UNRWA'ya yaptığı mali yardımları tamamen durdurarak Yüzyılın Anlaşması'nın yüzde 70’ini uyguladı." ifadelerini kullandı.

Ureykat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Sky News Arabia televizyonuna yaptığı açıklamada, "ABD, Kudüs, Filistinli mülteciler ve Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili attığı son adımlarla Yüzyılın Anlaşması'nı fiilen uygulamaya başladı." dedi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, ABD'nin, Kudüs’ü İsrail'in başkenti olarak tanıması, Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) yaptığı mali yardımları tamamen durdurarak Yüzyılın Anlaşması'nın yüzde 70'ini uyguladığını söyledi.

Ureykat, "Ne geçen yıl ne de şu an barış süreciyle ilgili herhangi bir ayrıntı konusunda Filistin yönetimiyle görüşme yapılmamıştır." dedi.

ABD’nin Gazze Şeridi’ni Batı Şeria’dan tamamen ayırmaya çalıştığına dikkati çeken Ureykat, ABD’yi, "Gazze Şeridi'ni Batı Şeria'dan ayırmak için Hamas'la tek taraflı ateşkes anlaşması imzalama girişimi" konusunda uyardı.

Hamas, Fetih Hareketleri ile diğer Filistinli direniş gruplarına çağrıda bulunan Ureykat, Mısır arabuluculuğunda geçen yıl yapılan ittifakın aşamalı olarak yürürlüğe konulması gerektiğini kaydetti.

- Trump, İsrail'in isteklerini bir bir yerine getiriyor

ABD Başkanı Trump, Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra İsrail-Filistin sorununa "kendi yöntemiyle" çözüm bulma arayışına girdi.

Sorunun çözümü için önce Yahudilerden oluşan yakın bir ekip kuran Trump, tarihte hiç olmadığı kadar İsrail lehine kararlar alarak Filistin sahasında büyük krizlere yol açtı.

Trump, başta Kudüs'ü İsrail'in başkenti tanımak olmak üzere, iki devletli çözümü rafa kaldırmak, İran ile nükleer anlaşmadan çekilmek ve FKÖ'nün Washington temsilciliğini kapatmak gibi bir dizi adımla adeta İsrail'in talep listesini uyguluyor.